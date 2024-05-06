Astor Enerji'den yeni fabrika yatırımı

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binası gezdirilerek incelemelerde bulunuldu ve tanıtıldı. Ayrıca yeni fabrika yatırımı yapılacak arazi üzerindeki çalışmalar da katılımcılara yerinde tanıtıldı.

Astor Enerji A.Ş., CFO'su Olcay Doğan katılımcılara yaptığı detaylı sunumda; 2024 ciro hedefini 826 Milyon USD, 2025 yılı ciro hedefini USD bazlı yüzde 23 artış ile 1.013 Bin USD, 2024 yılı ihracat hedefini 400 milyon USD, 2025 yılı ihracat hedefini USD bazlı %28'lik artış ile 512 milyon USD olarak açıkladı.

Toplantıya, Astor’un tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile basın mensuplarının yanı sıra Portföy Yönetim Şirketlerinin analist ve yöneticileri katıldı.

"18,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık"

Astor Enerji A.Ş., CFO Olcay Doğan, sunumunda şirkete ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2022 yıl sonuna göre %59 oranında artarak 2023 yıl sonu itibariyle 18,8 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yıl sonuna göre hasılatını %23 oranında arttırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının %34’üne ulaşan Şirket, ihracatın payını 2024 yıl sonu itibariyle %48’e 2025 yıl sonu itibariyle %51’e ulaşmayı hedeflemektedir. 2022 yılında 6,7 Milyar TL olan Özkaynaklar 2023 yılında %83’lik artışla 12,2 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklar, güçlü ve sürdürülebilir kârlılık yapısıyla cari dönemde de artışını sürdürmüştür. Net dönem kârı 2022 dönemine göre %125 artışla 2023 yılı sonu itibariyle 4,6 Milyar olarak gerçekleşmiştir. Aktif Kârlılık Rasyosu 2022 Yılında %17,3 iken 2023 yıl sonu itibariyle % 24,5’e Özkaynak Kârlılığı rasyosu ise %30.5’den %37,6’ya yükselmiştir. Şirket üretim ve güçlü finansal yapısında sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir."