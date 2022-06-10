Bu gece yarısından itibaren (11 Haziran) benzine 2,18 TL, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında, dolar kuru ve brent petrol piyasalarındaki dalgalı seyrin etkisiyle yükseliş sürüyor. 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; bugün İstanbul’da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor. (NTV)