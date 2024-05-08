ARA
Bist 100
10247,75
-0,86%
Bist 100
Dolar/TL
32,2476
-0,0642%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6669
-0,1175%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,075
-0,0219%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2403,64
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz

Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca'da düzenlendi. Zirvede yapay zekanın iş dünyasını nasıl değiştireceği de konuşuldu. Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş'tan iş insanlarına yapay zeka ile ilgili önemli bir tavsiye var.

08 Mayıs 2024 | 18:23
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşulan konulardan biri de "Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek?" oldu.

Moderatörlüğünü United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav'ın üstlendiği panelde sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş da konuştu. Ertaş,  “Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz. Yapay zeka gerçekten kırılma anlarından bir tanesidir. Bir tanesi internetti. İkincisi bir ara kırılma anı akıllı telefonların çıkışıydı yani internetin cebe girişiydi. Şimdi hepsini geride bırakabilecek bir yapay zeka var” diyor. İşte Ertaş'ın anlattıkları ve iş insanlarına tavsiyesi:

İlgili Haberler
'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü
'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü
LC Waikiki'nin hikayesi: Yollar nasıl kesişti? En kritik kararlar nasıl alındı?
LC Waikiki'nin hikayesi: Yollar nasıl kesişti? En kritik kararlar nasıl alındı?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2404,14 0,14%
  • ALTIN ONS 2318,86 0,21%
  • BIST 100 10247,75 -0,86%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,488 0,517%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37278 -0,01238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,625 0,4178%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2473 -0,0652%
  • EURO/DOLAR 1,075 -0,0302%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6901 -0,0508%
  • STERLIN/DOLAR 1,2496 -0,09554%
Günün En Çok Okunanları
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
1972'de kurulan Sarkuysan'ın öyküsü
GERİ
İLERİ
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL