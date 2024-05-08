Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşulan konulardan biri de "Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek?" oldu.

Moderatörlüğünü United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav'ın üstlendiği panelde sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş da konuştu. Ertaş, “Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz. Yapay zeka gerçekten kırılma anlarından bir tanesidir. Bir tanesi internetti. İkincisi bir ara kırılma anı akıllı telefonların çıkışıydı yani internetin cebe girişiydi. Şimdi hepsini geride bırakabilecek bir yapay zeka var” diyor. İşte Ertaş'ın anlattıkları ve iş insanlarına tavsiyesi: