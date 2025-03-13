Eksim Enerji’den 56 MW’lık yeni türbin yatırımı

Eksim Enerji,rüzgar türbini alanında dünyanın lider üreticilerinden Nordex Group ile 56 MW kapasiteli toplam 8 adet türbin alımı anlaşması yaptı. 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan yatırım doğrultusunda tedarik edilecek rüzgar türbinlerinin Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alan Eksim Enerji santrallerinde kapasite artışını sağlamak amacıyla devreye alınması planlanıyor. Konuyu değerlendiren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “2029’a kadar 1.412 MW’lık yenilenebilir enerji projemizi hayata geçirme hedefi doğrultusunda Nordex ile yaptığımız bu anlaşma, kapasitemize 56 MW katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin her bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla yeşil enerjinin gelişimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan Eksim Enerji, 2025 yılıyla birlikte yeni rüzgar türbini yatırımlarını devreye almaya odaklandı. Bu kapsamda şirket, dünyanın önde gelen rüzgar türbinleri tasarımcısı ve üreticisi Nordex ile kapasite artışı yatırımları doğrultusunda toplam 56 MW kapasiteli 8 adet N163/6.X türbin için el sıkıştı.

Rüzgar türbinleri, Eksim Enerji’nin Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bulunan Silivri, Susurluk, Ovacık, Seferihisar, Hasanbeyli ve Killik RES’lerde devreye alınacak. Anlaşma kapsamında Nordex, 10 yıl boyunca Eksim Enerji’ye premium bakım ve destek hizmeti de sunacak.

“Türkiye’nin yeşil geleceğine yatırım yapıyoruz”

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay elektrik talebindeki büyüme hızı ve ülkemizin karasal rüzgar enerjisi potansiyeli dikkate alındığında yeşil enerji yatırımlarının öne çıktığına değindi. Akbay; “Elektrik üretiminin gerçek maliyetlerinin tarifeler yoluyla ve tüketicinin korunması amacıyla, kısmen tüketiciye yansıtılmasına ve yatırım finansman maliyetlerinin artışına rağmen ülkemizin yeşil geleceği için sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği önceliyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şirket olarak kapasite kullanımımızı ve birim alandan daha fazla enerji üretimini artırmak ve 2053 net sıfır hedefine daha hızlı ulaşmak içingerek teknoloji gerekse santral yatırımlarımızda, alanındaki en yüksek kalitedeki ekipman ve hizmet tedarikçileri ile çalışıyoruz” dedi.

Eksim Enerji’nin stratejik iş birliklerine verdiği önemin altını çizen Akbay, “Ülkemizde örnek bir yenilenebilir enerji şirketi konumuna gelmemizde çalışma arkadaşlarımızın tecrübesi, sürekli iyileştirme kültürümüz ve organizasyonel varlığımız kadar, iş ortaklarımızın da büyük katkıları bulunuyor. 2029’a kadar 1.412 MW’lık yenilenebilir enerji projemizi hayata geçirme yolunda Nordex’den gerçekleştireceğimiz türbin tedariki, 56 MW’lık büyüklüğüyle uzun soluklu iş birliğimize ivme kazandıran önemli bir adım” şeklinde konuştu. Akbay, Nordex Group’tan son olarak 2022 yılında Geyve ve Silivri’de yer alan tesisleri için 22 adet 163/6.X türbin siparişi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin her bölgesine yatırım yapıyor

Yalnızca yüzde yüz yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmayı sürdüren Eksim Enerji, Türkiye’nin her bölgesinde bulunan yatırımlarıyla RES, GES, HES ve BES’ten enerji üretimi gerçekleştiriyor. Akbay, “Türkiye’nin her bölgesinde yatırım yaparak ülkemizin enerji arzına, enerji bağımsızlığına, sürdürülebilirlik hedeflerine ve ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yatırım yaptığımız bölgelerde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de bölge halkının refahına, gelişimine ve yaşam kalitesinin artırılmasına destek oluyoruz. Bu toprakların bereketli ikliminden kazandığımızıı, yine bu topraklara harcamak bizim için büyük kıvanç” dedi.

“Sadece Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da çeşitli projelerimiz var”

Nordex Enerji A.Ş. Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay da anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, Eksim Enerji ile iş birliklerinin uzun yıllar öncesine dayandığını vurguladı.

Ender Özatay, “Nordex Group, Türkiye'ye ilk adım attığında yerel pazarda bilinirliğini henüz sağlıyor olmasına rağmen Eksim Enerji bize inandı ve farklı bölgelerde farklı coğrafi koşullarda kurulmak üzere Nordex türbinlerini seçti. Bugün kapasite artışı için yeniden anlaşma yaptık. Daha önce kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Nordex türbinlerinin yanına güncel teknoloji ile geliştirdiğimiz yeni türbinleri de ekleyecek olmanın mutluluğu içindeyiz. Eksim Enerji ile sadece Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da çeşitli projelerimiz var. Artarak devam eden bu iş birliğimizi oldukça kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.