Elektrik faturalarında yeni dönem: Bu sınırı aşanlar devlet desteği alamayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla, 1 Ocak 2027'den itibaren konutlarda elektrik tüketimine yönelik devlet desteğinin sınırı değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaati (kWh), yani aylık ortalama 250 kWh'yi aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu tüketim miktarı, aylık yaklaşık 820 liralık elektrik faturasına karşılık geliyor.

EPDK'nın açıklaması

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.

Bugün gerçekleştirilen Kurul toplantısında alınan karar ile 2027 yılı için bu limit 3.000 kWh/yıl (aylık ortalama 250 kWh tüketim, fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 TL ve üzeri) olarak belirlenmiştir. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ülkemizde güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44,2 milyondur. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6 buçuk milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık %14,7'si yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacaktır.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecektir. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler de ilgili düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almaktadır.

Alınan karar ile ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmemektedir. Sadece yıllık tüketim miktarının 3.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer, sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanmaktadır.

2027 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2027 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2026 yılında limitin geçilmesi halinde, bu limite erişilen ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış olan tüketicilere; yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanmaya başlanacaktır.

Örnek olarak,

2026 Ekim ayında okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/1/2027 tarihinden itibaren,

2026 Aralık ayında okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/3/2027 tarihinden itibaren,

2026 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'in altında olan ve 2027 Haziran ayında okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2027 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/9/2027 tarihinden itibaren,

2026 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'in altında olan ve saatlik okumanın yapılabildiği, 31/7/2027 23:59'da okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2027 takvim yılı tüketimi 3.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/10/2027 tarihinden itibaren son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarifenin uygulanması gerekecektir."