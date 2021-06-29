BDY Group, geçen yıl Rus menşeili Petgaz’ı satın alarak 2020’de Türkiye’de önemli varlık satın alma işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Grup, bu satın almanın etkisiyle 2020’de konsolide 5,5 milyar TL olan cirosunu 2021 sonunda yüzde 30 artırmayı planlıyor.

Temelleri Mehmet Emin Baday tarafından 1970 yılında atılan BDY Grup, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve lojistik faaliyetleri ile ticari hayata giriş yaptı.

Grup bugün; lojistik, inşaat ve madencilik sektörlerinde hizmet veriyor. Grup, lokomotif iş alanı olan LPG toptan ticaretindeki faaliyetlerini güçlendirerek devam ettirmek istiyor. Şirket, ithal ettiği LPG’yi Türkiye’nin yedi bölgesine de ulaştırabilme gücüne sahip.

Ekonomik anlamda dünya genelinde önemli zorluklara sahne olan 2020 yılının şirketleri için sevindirici gelişmeleri beraberinde getirdiğini söyleyen BDY Group Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Erkan Kaplanlı, “Ülkemiz adına önemli bir satın alma gerçekleştirdik.

64 bin 150 metreküp kapasitesiyle Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Rus menşeli Petgaz AŞ’yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attık’’ diyor.

Erkan Kaplanlı, LPG faaliyetlerini ileriye taşımada kilit rol oynayacağını düşündükleri bu satın almanın 2020 yılının en önemli satınalma operasyonlarından biri olduğuna işaret ediyor.

Geçen yıl 5,5 milyar TL ciro gerçekleştiren grup, bu yıl Petgaz’ın da bünyesine katılmasının etkisiyle cirosunda yüzde 30’lik büyüme hedefliyor.

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