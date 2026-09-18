Volkswagen 208 bin aracını geri çağırıyor: Direksiyon arızası kaza riskini artırıyor! Hangi modellerde risk var?

Investing.com’un aktardığı habere göre Volkswagen, direksiyon kutusu cıvatasındaki kırılma riski ve buna bağlı olarak gelişebilecek direksiyon hakimiyeti kaybı tehlikesi nedeniyle ABD’de 208 bin 724 aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan duyuruda, söz konusu sorunun 2018 model Volkswagen Tiguan, 2018–2019 model Volkswagen Atlas ve 2019–2021 model Audi Q3 araçları kapsadığı belirtildi.

Ücretsiz olarak değiştirilebilir

NHTSA, araçlardaki sağ taraf direksiyon kutusu montaj cıvatasının zamanla korozyona uğrayarak kırılabileceğini ve bu durumun kaza riskini artırabileceğini bildirdi.

Paslanan montaj cıvatasının sürüş esnasında aşınarak veya zorlanarak kırılması halinde, sürücünün aracın direksiyon hakimiyetini aniden kaybetme olasılığı bulunuyor. Direksiyon kontrolünün yitirilmesi ise yüksek hızda veya yoğun trafikte ciddi kaza riskini artırıyor.

Yetkili servislerin, etkilenen araçların sağ tarafındaki montaj cıvatasını ücretsiz olarak değiştireceği aktarıldı.