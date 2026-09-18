Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen görevinden ayrıldı

Tera Grubu'nun sahibi Emre Tezmen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Daha önceden Tera Grubu, Pusula Finans Holding'i satın aldıklarını ve mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Emre Tezmen görevinden ayrıldı



Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tera Yatırım), Pusula Finans Holding'e dair planlanan pay devir süreci kapsamında, Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliklerinden Ticaret Sicili nezdindeki herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce ayrıldıklarını açıkladı.

Tera Yatırım'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz tarafından daha önce kamuya yapılan özel durum açıklamalarında, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devir süreci kapsamında, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandıkları kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci, söz konusu Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmışlardır.

Söz konusu gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur."