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OpenAI ile medya devleri karşı karşıya: Yapay zekada telif çıkmazı! Haber yayıncılığının yerini mi alıyor?

Yapay zeka devi OpenAI, telif hakkıyla korunan milyonlarca haber içeriğini izinsiz kullanarak modellerini eğitmekle suçlanıyor. Dava dosyasına giren şirket içi yazışmalar, yapay zekanın yayıncılık sektörü için bir "varoluşsal tehdit" olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Ekonomist
Ekonomist
OpenAI ile medya devleri karşı karşıya: Yapay zekada telif çıkmazı! Haber yayıncılığının yerini mi alıyor?

The New York Times (NYT) ve çeşitli medya kuruluşlarının OpenAI’a karşı sürdürdüğü telif hakkı davasında yeni mahkeme belgeleri ortaya çıktı. 

Dava dosyasına sunulan kanıtlara göre OpenAI'ın, yayıncıların haber içeriklerinin yerini alabilecek ticari yapay zeka ürünleri geliştirmek amacıyla milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı öne sürüldü.

Şirket içi itiraf: "Varoluşsal Tehdit"

Mahkemeye sunulan yazışmalar, OpenAI ve iş ortağı Microsoft bünyesindeki çalışanların da yapay zekanın medya sektörü üzerindeki yıkıcı etkisinin farkında olduğunu gösteriyor. ChatGPT ekibinin başında yer alan Nick Turley'nin 2023 yılında yapay zekayı yayıncılar açısından "varoluşsal tehdit" olarak tanımladığı, 2024'te ise gelişen ürünlerin mevcut içeriklerin yerini giderek daha fazla alacağını ifade ettiği belirtildi.

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Microsoft çalışanlarına ait. Şirket içi mesajlaşmalarda, yapay zeka modellerinin eğitilmesi için bu tür içeriklerin izinsiz kullanılmasının "insanlık tarihindeki en büyük emek hırsızlığı" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

OpenAI'dan "Adil Kullanım" savunması

İddialara yanıt veren OpenAI yönetimi ise kamuya açık içeriklerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasının telif hukuku kapsamındaki "adil kullanım" prensiplerine uygun olduğunu savundu. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.

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