Rus devlet petrol şirketi duyurdu: "Venezuela'daki varlıklarımız Rusya'ya aittir"

Roszarubezhneft'in, Rus haber ajansı TASS'ta bulunan açıklamasında, şirketin Venezuela'daki varlıklarına dair değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin Venezuela'daki faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde üstlendiği yükümlülükleri titizlikle yerine getirmeye devam edecek, ortak petrol üretim projelerine ilişkin ortaya çıkan zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermeye öncelik verecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin Venezuela'daki varlıklarının piyasa koşulları doğrultusunda satın alındığına işaret edilirken, "Roszarubezhneft'in Venezuela'daki tüm varlıkları Rusya Federasyonu'na aittir." değerlendirmesinde bulunuldu. Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Venezuela'daki varlıkları, ABD'nin yaptırımlarının ardından 2020'de Rus devletine ait Roszarubezhneft'e devredilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Venezuela'yı ve ülkenin petrol varlıklarını ABD'nin "yöneteceğini" açıklamıştı.