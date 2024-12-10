“AmCham Ödülleri” sahiplerini buldu

Bu yıl altıncısı düzenlenen AmCham Ödülleri kapsamında şirketlere 8 kategoride ödül verilirken, 2 iş insanı da ‘Global Türk Ödülü’ ve ‘Onur Ödülü’ aldı.

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl AmCham Türkiye tarafından altıncı kez düzenlenen AmChamPion” Ödülleri’ sahiplerini buldu.

AmCham Türkiye’nin 20. yılında gerçekleştirilen “I AmChamPion” gala ve ödül töreninde Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri; “Yatırım”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilirlik”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”, “İnovasyon”, “Eğitime Katkı”, “Kadının Güçlendirilmesi” ve “Yılın Türk şirketi” olmak üzere 8 ayrı kategori altında ödüllendirildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen şirketlerin ödüllendirildiği etkinliğin katılımcıları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü Enoh T. Ebong ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Micheal Goldman’ın da aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından 300’ün üzerinde lider yer aldı.

"20. Yılımızda 100 Milyar Dolar Ticaret Hacmine Doğru Emin Adımlarla İlerliyoruz"

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Türkiye ve ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişki, dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki 200 yıllık geçmişi bulunan ticari ilişkiler, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ticari verilere bakıldığında, Türkiye’nin ABD ile ikili ticaret hacmi enerji ve hizmetleri de dahil ettiğimizde 40 milyar dolara ulaşırken; ABD Türkiye’nin ihracatta en büyük ikinci ithalatta ise en büyük beşinci pazarı olarak konumlandı.

AmCham olarak Türkiye’de 20. yılımızı tamamlarken ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ortaya çıkarabileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Altı yıldır sürdürdüğümüz ödül programımız da bu potansiyelin göstergelerinden biri. Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise konuşmasında, Türkiye’de değer, istihdam ve ihracat üreten Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiğini vurgulayarak, “Türkiye’deki Amerikan şirketinin yatırımları 15 milyar doları aştı. Karşılıklı yatırımların dengeli ve sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin bu yılın ilk 9 aylık verisiyle son 12 aylık yatırımın yüzde 7 gibi bir artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Dağlıoğlu, yılsonu belirlenen hedefe ulaşılacağını ifade etti. Dağlıoğlu, “ Türkiye’de yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gala Gecesinde konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Micheal Goldman da, AmCham üyesi şirketlerin, Türkiye ile ABD arasındaki bağın köşe taşını oluşturduğunu vurgulayarak, “Ekonomik ve ticari bağlarımızı artırmak için önümüzde inanılmaz fırsatlar olduğunu ABD’nin yeni yönetimine iletme konusunda AmCham’in sesi, deneyimi ve liderliği kritik önem taşımaktadır. AmCham’in desteğiyle ortak refahımızı artırmaya ve sarsılmaz ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edebiliriz” diye konuştu.

I AmChamPion 2024 kapsamında toplam 8 kategoride ödül verildi.

● Yılın Türk Şirketi Ödülü: KordSA

● Türkiye'de ABD Yatırımı: Amazon Türkiye

● Bölgesel Merkez Ödülü: Mondelez International

● Sürdürülebilirlik Ödülü: PepsiCo

● Çeşitlilik & Kapsayıcılık Ödülü: P&G Türkiye

● İnovasyon Ödülü: Ford Otosan

● Eğitime Katkı Ödülü: Cisco Systems

● Kadının Güçlendirilmesi Ödülü: Coca-Cola

● Jüri Özel Ödülü: Linktera Robotics

● Global Türk Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Toner

● Onur Ödülü: Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı

“I AmChamPion” 2024 Ödülleri Jüri Üyeleri

• Zeynep Bodur Okyay, Kale Grup Başkanı ve CEO'su (Jüri Başkanı)

• Burak Dağlıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

• Özgür Burak Akkol, Koç Holding, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı

• Kıvanç Zaimler, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı

• Michael Lally, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı

• Profesör Dr. Ersel Aydınlı, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri

• Hakan Güldağ, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

• Servet Yıldırım, CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni

• Evrim Kuran, Universum, Türkiye Lideri

“I AmChamPion” Ödülleri Teknik Komite Üyeleri

• Daniel Pint, ABD Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanı

• Konca Çalkıvık, SKD, Genel Sekreteri

• Sertaç Yerlikaya, Source Collective

• Yasemin Esenlik, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Yurtdışı Ofisler Birim Müdürü

• Yeşim Müftüler Seviğ, KAGİDER, Genel Sekreteri

