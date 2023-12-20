En güçlü 50 kadın CEO ödüllerini aldı

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, iş dünyasında fark yaratan kadın liderleri buluşturdu.

Şirketlerinin 2022 cirolarına göre sıralanan ve bu yıl 11’inci kez açıklanan ‘50 Güçlü Kadın CEO’ listesinde yer alan isimlere ödül verildi.

2024 AJANDASI KONUŞULDU

Ödül töreni öncesinde, ‘Kadın Liderlerin Yeni Dönem Ajandası’ başlıklı bir panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz’ın yaptığı panelde TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Özdemir, QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ve Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur kadınların iş hayatındaki rolünden şirketlerinin yeni dönem hedeflerine kadar pek çok konuda görüşlerini paylaştı.

Reklam sektöründe kadınların rolüne dikkat çeken TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Özdemir, grup olarak kadrolarında kadın erkek oranının eşit olduğunu söyledi. Reklam sektöründe kadın çalışan olarak üst basamaklara çıkarken bazı zorluklar olduğunu belirten Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

“Reklam sektöründe üst düzey yönetici kadın oranı büyük oranda arttı. Ancak sektörün sorunu yaratıcı endüstride kadın çalışan sayısı saha az. Globalde üst düzey kadın çalışan sayısını yüzde 20 artırmak için çalışma başlatıldı. Yaptığımız çalışmalarla yüzde 30 artırmayı başardık. TBWA Grup’ta her zaman kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılıyor.”

Yeni nesile cam tavanları görmeden çalışmaya devam etmelerini öneren Özdemir, “Her sabah severek işinizi yapmaya gidiyorsanız kimse önünüzde duramıyor” dedi.

KADIN ÇALIŞAN ORANI

Finans sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 50’lerde olduğunu belirten QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, kariyer basamaklarını tırmanırken bu dengenin değiştiğini vurguladı. Kadın çalışan sayısının artırılmasını sağlayacak sistemler kurmak gerektiğine dikkat çeken Nergis Ayvaz Bumedian, “Benim 30 senelik finans tecrübem var. 17 yılı bankacılıkta geçti. Ticari gayrimenkulde sorumlu genel müdür yardımcısıyken bu şirketin kurucu genel müdürü oldum. Kadın ve erkek iş hayatına eşit başlıyor ama iş hayatında elenmeler başlıyor” dedi.

Kendisinin bariyerleri aşmak için neler yaptığını anlatan Nergis Ayvaz Bumedian sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bağ kurmanın önemini anladım. Futbolla ilgilenmeye başladım ekip arkadaşlarım ve müşterilerimle bağ kurmak için. Çok iyi bir futbol taraftarıyım. Maçlara giderim, kombine biletim var. Bu sayede bazı bariyerleri aşmayı başardım.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler Asus'un sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını anlattı. Şirketin yolculuğunun 2000 yılında kurulan sürdürülebilirlik departmanı ile başladığını belirten Güler, “Bu departman, sosyal sorumluluk ve çalışan hakları gibi konularda da aktif rol alıyor. Asus, çalıştığı firmalara, çalışan haklarına yönelik gerekli aksiyonları almaları konusunda uyarılarda bulunuyor ve bu konuda kararlı bir duruş sergiliyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün önemine de vurgu yaparak, bu alanlarda da ilk elden sağlayıcı olarak rol aldıklarını sürdürülebilirlik konusunda geleceğe yönelik planlar yaptıklarını ifade ediyor” dedi.

İş hayatında 20’inci yılının dolduğunu söyleyen Güler, bunun 17 yılının teknoloji sektöründe olduğunu belirtti. Kariyer sürecinde yaşananlara profesyonel baktığını belirten Güler sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben zorluk yaşıyor muyum derseniz zorluklara takılan bir insan değilim. Kulak asmam ve yoluma devam ederim. Genç nesile önerim kendi ayakları üzerinde durup, bağımsızlıklarını ilan etsinler gerisi zaten gelir.”

Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, dijitalleşme ve teknolojiyi işlerinin odağına koyduklarını belirtti. 2024’te finansal anlamda zor bir yıla girildiğini belirten Selgur, 2024’te gündemlerindeki ilk konunun nakit akışı olacağını vurguladı. 2024’ü zor olmasına rağmen büyüme opsiyonlarının olduğu bir yıl olarak değerlendiren Selgur, “Düz denizde her kaptan gemisini yürütür. Zorluklar içinde gemiyi yürütmek önemlidir. Biz de bu süreci değerlendireceğiz” dedi. 2024’te 12 mağaza açmayı planladıklarını belirten Selgur, ayrıca kadınların aktif sporda daha fazla yer alması için projeler hayata geçireceklerini söyledi. Sportive’in İş Bankası’nın iştiraki olduğunu hatırlatan Selgur, İş Bankası’yla ortak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

“Üst düzey kadın yönetici oranı %15,5”

Ekonomist Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nin co-sponsorluğunu MOLU Mücevher ve Next Level yaparken destek sponsorları ise Beymen Group, NGN, Pegasus Hava Yolları, QNB Finans Faktoring, TBWA ve Türk Tuborg oldu.

Zirvenin açılış konuşmalarını Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve Molu Yönetim Kurulu Üyesi Enes Molu yaptı.

Türkiye’de üst düzey kadın yönetici oranının TÜİK verilerine göre yüzde 15,5 seviyesinde olduğunu söyleyen Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, “Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu oranda artış var. Ancak yüzde 30’ların üzerine çıkan Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığında bu oranın hala yetersiz olduğunu söylemeliyiz” diye konuştu.



