Sürdürülebilir çözümleriyle yeşil lojistik anlayışını benimseyen LogD, 2.yılını kutlarken sürdürülebilirlik kavramını ekolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak perakende ve lojistik sektöründeki etkilerini masaya yatırdığı "Yeşil Geleceğe Yatırım Bugünün Sürdürülebilir Markalarıyla Başlıyor" etkinliğini gerçekleştirdi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ve İş Leasing Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Neslihan Oruç’un da katıldığı etkinlikte; çevreyi koruyarak maliyeti düşüren uygulamaların ve sürdürülebilirlik adına atılan adımların bir trendden öteye zorunluluk olduğu vurgulandı.

Lojistik tedarik zincirinde yeni bir çığır açan Milk Run Yönetim Sistemi ile 5 büyük şehirde başlattığı faaliyet alanlarını kısa sürede genişleten LogD, Altınyıldız Classics, Beymen, Damat Tween, Dagi, Jimmy Key, Koton, Jack&Jones, Lee Wrangler ve LC Wakiki, Ramsey, Samsung gibi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli markalarıyla sürdürülebilir lojistikte birlikte çalışma fırsatı yakaladı.

Yeşil lojistiğe odaklanarak perakende sektörünün sürdürülebilirlik çalışmalarına katma değer sağladıklarını belirten LogD Kurucusu Seyhan Gülhan; “LogD olarak, iklim değişikliği gibi acil önlem alınması gereken krizlere karşı derin bir duyarlılıkla yola çıktık. Sürdürülebilirliği teşvik ederek çevreyi korumayı, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleyi desteklemeyi ve işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı hedefledik. Çıktığımız bu yolda sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarımızla bugüne kadar 10 bin ağacın kesilmesini önledik, 39.000.000 litre su tasarrufu sağladık ve yarım milyon kilogramdan fazla karbon ayak izinin önüne geçtik.” dedi.

5 büyük şehirde başlayan faaliyetlerini kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldığını dile getiren Gülhan; “Türkiye'nin ve dünyanın en önemli markalarıyla sürdürülebilir lojistikte birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerli markaların sürdürülebilirlik yolculuklarına ortak olmak, birlikte çevreye, doğaya ve gezegenimize iyi bakmak hepimize çok iyi geldi. Henüz daha yolun başında olmamıza rağmen güçlü adımlarla ilerliyoruz. Her geçen gün çözümümüzü geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl, mağaza açılışları sırasında karton kutuları ve diğer sarf malzemelerini ortadan kaldıran atık oluşumunun önüne geçen Milk Run Green Opening ve tedarikçiden depoya, tedarikçiden mağazaya kurduğumuz sistemle karbon ayak izini azaltmaya odaklandığımız Milk Run Supplier çözümlerimizi sisteme kazandırdık” dedi.

Perakende sektörünün önde gelen markalarının yöneticileri ve finans çevrelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, basının da büyük ilgisini çekti.

Düzenlenen panele katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ve İş Leasing Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Neslihan Oruç, sürdürülebilirlik konusundaki önemli soruları detaylı bir şekilde yanıtladılar. Panelde perakende markalarının sürdürülebilir perakendecilikteki sorumlulukları, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve şirket içinde geliştirmeler ve yetkinlik artırıcı adımların atılması gerektiği vurgulandı. Panelistler, kendi şirketlerinin sürdürülebilirlik hedefleri ve ilkelerini paylaştılar, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli sürdürülebilir strateji ve projeleri hayata geçirdiklerini belirttiler. Tedarik zinciri yönetiminde LogD ile atılan sürdürülebilir adımlar vurgulandı. Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının global sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olup olmadığı ve yapılması gerekenler tartışıldı.

Moda ve perakende sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; ‘Karbon ayak izi konusunda en çok sorumluluk duyması gereken başlıca sektörlerden olan tekstil ve hazır giyimde tüm firmaların sorumlu üretim ve perakendecilik örneği sergilemesi gerekiyor. Damat Tween ve D’S damat markaları ile Orka Holding olarak üretimden lojistik ve perakendeye tüm iş süreçlerimizi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi ve AYM’ye uyumlu olarak sürdürülebilir moda yaklaşımı ile yürütüyoruz. İki yıl içinde koleksiyonlarımızın yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz.’ dedi.

Perakende markalarının sürdürülebilirlik yolculuğunda büyük sorumluluklar almasını gerektiğinin altını çizen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk; ‘Perakende sektörü, tedarik zincirine yön veren ve hatta değiştirme gücüne sahip bir sektör. Burada üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Çevreye minimum zarar veren üretim metodları, yeni teknolojiler geliştirmek, ürün kalitesini artırmak, tüm süreçlerde verimliliği artırarak karbon ayak izimizi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bunun için de LogD ile yaptığımız çalışmayı oldukça değerli buluyoruz.’ dedi.

Sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezinde konumlandırdıklarını vurgulayan İş Leasing Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Neslihan Oruç; “İş Leasing olarak, sürdürülebilir kalkınma vizyonunun özelleştirilmiş bileşenlerini tüm iş süreçlerimize entegre ettik. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Etkinlikte, sürdürülebilirlik konusundaki çabalar ve başarılar özel bir ödülle onurlandırıldı, katılımcılara verilen plaketler, sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini vurgulayarak, gelecekteki çevre dostu markaların inşasına katkıda bulunan liderlerin çabalarını öne çıkardı.

LogD Kurucusu Seyhan Gülhan, değer ortakları HepsiJet, Berrmak, STF Lojistik ve Perakende Org'a teşekkür ederek, gelecek yılda da çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlere katkı sağlayan lider markaların bir araya geleceği bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istediklerini duyurdu.