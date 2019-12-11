Açık bankacılık finansı dönüştürecek

Aralık 11, 2019 0 Yorum 100 Okunma
Açık bankacılık finansı dönüştürecek

Finans dünyasında uzun süredir beklenen Avrupa Birliği’nin (AB) ‘İkinci Ödeme Hizmetleri Direktifi’ (PSD2) ile uyumlu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi.

Avrupa’daki tüm bankalar bu direktifle birlikte 2019 yılının eylül ayında açık bankacılık uygulamasına başlamıştı.

Türkiye’de ise kanun 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle bir geçiş ve lisanslama dönemi olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yönetmelik ve tebliğler yayımlanacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap