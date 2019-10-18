Generali’de yeni atama
Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta’da teknik ve reasüranstan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Suat Oruç getirildi.
Oruç; 1993 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
2012 yılında Stratford Üniversitesi’nde pazarlama alanında eğitim aldı ve sonrasında American Institute of CPCU’da Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) ve Associate of Reinsurance (ARe) eğitimlerini tamamladı.
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