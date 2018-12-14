Hüsnü Özyeğin Revo Capital’i aldı mı?
Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısı hızla artıyor.
Bu fon şirketlerinden biri olan Revo Capital, 2013 yılında Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Turkcell’den ayrılan üst düzey yöneticilerden Cenk Bayrakdar tarafından 50 milyon dolarlık bir sermaye ile kuruldu.
Bugüne kadar da 18 şirkete yatırım yaptı. Bu şirketler arasında Paraşüt, Foriba, Cardtek, onedio gibi şirketler bulunuyor.
Teknoloji ve internete odaklanan bu fon şirketinin sahipliğinde bir değişiklik olduğu bilgisine ulaştık. Aldığımız bilgiye göre, Revo’nun büyük yatırımlarından biri olan Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Fibabanka şirketi satın alıyor.
Fibabanka’nın, Nisan 2018’de start up’lara yatırım yaparak Finberg’i kurduğunu anımsatalım. Taraflardan bu bilgiye doğrulama gelmediğini belirtelim.
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