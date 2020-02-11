Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi

Şubat 11, 2020 0 Yorum 97 Okunma
Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi

İş Bankası, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.

Türkiye İş Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.



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