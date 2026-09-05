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  • İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı yollar ve alternatif yol güzergahları

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı yollar ve alternatif yol güzergahları

İstanbul'da kamu düzeni ile güvenliğin korunması amacıyla alınan önlemler doğrultusunda bugün (5 Eylül 2026) bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı yollar ve alternatif yol güzergahları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İstanbul Üsküdar'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün (5 Eylül 2026) uygulanacak tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, trafiğe kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahlar belirlendi.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Tedbirler doğrultusunda Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi Sokak ve Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi, saat 07.00'den etkinliğin sona ermesine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif yol güzergahları

Sürücüler alternatif olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddelerinin yanı sıra Evliya Hoca ve Hatmi sokakları kullanabilecek.

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