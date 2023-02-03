ARA
Bist 100
4186,01
-7,09%
Bist 100
Dolar/TL
18,8332
0,0282%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2516
0,2839%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0752
0,2555%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1141
0,78%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ocakta düşüşünü art arda 10. aya taşıdığını duyurdu.

03 Şubat 2023 | 14:41
0
Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 131,2 puan oldu. Böylece, endeks art arda düşüşünü 10. aya taşıdı.

FAO açıklamasında, endeksin Rusya-Ukrayna savaşı başlamasının ardından geçen yılın mart ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 18 (28,5 puan) düştüğü belirtti.

Endeks, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Küresel gıda fiyatlarının ocakta bitkisel yağlar, süt ürünleri ve şeker kaynaklı düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiceği tohumu ve koza yağı fiyatlarının düşmesi nedeniyle aylık bazda yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir yıl önceki seviyesinin yaklaşık yüzde 25 altına inerek 140,4 puan oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4,8 artış gösterdi. Uluslararası buğday fiyatları, Avustralya ve Rusya’da üretim beklentilerinin aşılmasıyla küresel arzın artmasıyla ocakta yüzde 2,5 düştü. Buna karşın pirinç fiyatları tedarikin sıkı olması, Asya’da güçlü yerel talep ve döviz kuru hareketlerinin etkisiyle aylık bazda yüzde 6,2 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya'da uygun hava koşullarının verimli üretim beklentilerini artırması nedeniyle aylık bazda yüzde 1,1 geriledi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,4 ve Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, FAO, 2022'de küresel tahıl üretimi tahminini 2 miyar 756 milyon tondan 2 milyar 765 milyon tona çıkardı.

Raporda, Avustralya ve Rusya'nın buğday üretimini yukarı yönlü revize etmesi sayesinde 2022'de rekor bir küresel buğday üretimi beklendiği belirtildi.

FAO, küresel pirinç üretim tahminini ise Çin'deki üretimin beklenenden düşük olması nedeniyle aralık tahminine göre 1,2 milyon ton düşürerek 512 milyon tona çekti.

Raporda, 2022-2023'te küresel tahıl kullanımının 2021-2022 seviyesinin yüzde 0,7 altına inerek 2 milyar 779 milyon tona gerileyeceği öngörüldü.

 

 

İlgili Haberler
Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı
Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1141 0,78%
  • ALTIN ONS 1884,06 0,74%
  • BIST 100 4186,01 -7,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8332 0,0282%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2516 0,2839%
  • EURO/USD 1,0752 0,2555%
  • INGILIZ STERLINI 1,20971 0,47425%
  • JAPON YENI 130,851 -0,183%
  • KANADA DOLARI 1,33687 -0,26336%
  • RUS RUBLESI 71,615 -0,2437%
Günün En Çok Okunanları
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL