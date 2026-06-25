Sofralara giren ürünlerde şok eden tespitler: Sucukta dil, kıymada taşlık, takviyede ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler listesini bir kez daha güncelledi. Son denetimlerde sucuktan kıymaya, kremadan takviye edici gıdalara kadar birçok üründe sakatat, bitkisel yağ ve ilaç etken maddesi tespit edildi.
İşte 25 Haziran 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler...
1 Dana sucukta dil tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Köy Park Tam Yağlı Krema
|Bitkisel yağ tespiti
|POLAT UYSAL
|Üretim alanından alındığı %100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürünü
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|MKABASAKAL Harika Sucukları Dana Sucuk
|Sakatat (dil) tespiti
2 Kıyma ve köfte harcında sakatat...
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Özsultan Et Dünyası
|Dana Kıyma
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Dana-Kuzu Köfte Harcı
|Sakatat (baş eti) tespiti
3 Yarım yağlı yoğurtta yağ oranı düşük çıktı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|TEZCANLAR SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Arslan)
|Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 Gram
|Yağ oranının düşük olması
4 Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeri ürünler eklendi
Öte yandan Bakanlık, Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini de güncelledi. İşte bugün itibarıyla güncellenen listeye eklenen ürünler...
5 Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda
|İlaç etken maddesi tespiti
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda 750 mg × 30 Kapsül
|İlaç etken maddesi tespiti
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Afromen Bitkisel 750 mg – 30 Kapsül
|İlaç etken maddesi tespiti
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Hekimzade Afromen Bitkisel 750 mg 30 Kapsül
|İlaç etken maddesi tespiti