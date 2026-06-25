Sofralara giren ürünlerde şok eden tespitler: Sucukta dil, kıymada taşlık, takviyede ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler listesini bir kez daha güncelledi. Son denetimlerde sucuktan kıymaya, kremadan takviye edici gıdalara kadar birçok üründe sakatat, bitkisel yağ ve ilaç etken maddesi tespit edildi.

İşte 25 Haziran 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler...

