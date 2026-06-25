ARA
DOLAR
46,59
0,12%
DOLAR
EURO
53,07
0,09%
EURO
ALTIN
6132,54
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Sofralara giren ürünlerde şok eden tespitler: Sucukta dil, kıymada taşlık, takviyede ilaç etken maddesi çıktı

Sofralara giren ürünlerde şok eden tespitler: Sucukta dil, kıymada taşlık, takviyede ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığının 25 Haziran 2026 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda uygunsuzluk ortaya çıktı. Denetimlerde dana sucuk, kıyma, köfte harcı, tam yağlı krema ve takviye edici gıdalarda sakatat, bitkisel yağ ile ilaç etken maddesi tespit edildi.

Ekonomist
Ekonomist
Sofralara giren ürünlerde şok eden tespitler: Sucukta dil, kıymada taşlık, takviyede ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler listesini bir kez daha güncelledi. Son denetimlerde sucuktan kıymaya, kremadan takviye edici gıdalara kadar birçok üründe sakatat, bitkisel yağ ve ilaç etken maddesi tespit edildi. 

İşte 25 Haziran 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler...
 

1 Dana sucukta dil tespit edildi

Dana sucukta dil tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKöy Park Tam Yağlı KremaBitkisel yağ tespiti
POLAT UYSALÜretim alanından alındığı %100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürünüMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MKABASAKAL Harika Sucukları Dana SucukSakatat (dil) tespiti

2 Kıyma ve köfte harcında sakatat...

Kıyma ve köfte harcında sakatat...
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Özsultan Et DünyasıDana KıymaKanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİDana-Kuzu Köfte HarcıSakatat (baş eti) tespiti

3 Yarım yağlı yoğurtta yağ oranı düşük çıktı

Yarım yağlı yoğurtta yağ oranı düşük çıktı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
TEZCANLAR SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Arslan)Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 GramYağ oranının düşük olması

4 Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeri ürünler eklendi

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeri ürünler eklendi

Öte yandan Bakanlık, Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini de güncelledi. İşte bugün itibarıyla güncellenen listeye eklenen ürünler...

5 Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi tespit edildi

Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıdaİlaç etken maddesi tespiti
HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda 750 mg × 30 Kapsülİlaç etken maddesi tespiti
HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİAfromen Bitkisel 750 mg – 30 Kapsülİlaç etken maddesi tespiti
HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHekimzade Afromen Bitkisel 750 mg 30 Kapsülİlaç etken maddesi tespiti
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL