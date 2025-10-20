Güney Kore'de gördü, Türkiye'de üretmeye başladı: 6 ülkeye satıyor

Cebeci, siyah sarımsağın besin değerinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Fermantasyon sonrasında sarımsağın besin içeriği, normal beyaz sarımsağa göre daha zenginleşiyor, daha stabil hale geliyor. Vücut siyah sarımsaktan daha fazla faydalanabiliyor. Kokusuz, yani bunu yediğimiz zaman vücudumuzda koku yapmıyor. Biliyorsunuz, Taşköprü sarımsağı aroması çok güçlü, yediğimiz zaman vücutta terle beraber oldukça ağır bir kokusu olabiliyor. Siyah sarımsakta böyle bir problem yok. Dolayısıyla modern hayatta, ofis ortamında çalışan insanlar için siyah sarımsak bir alternatif olabiliyor. Tadı farklı, daha az agresif. Normalde sarımsak oldukça agresif, yani yediğimizde midemizde sıkıntı yaratabiliyor. Oysa siyah sarımsak daha yumuşak, kuru erik tadında. Tadı da farklı, gurme bir lezzet, farklı bir lezzet, daha kolay tüketilen, günün her saati tüketilebilen bir ürün. diye de ekledi. AA