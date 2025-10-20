Güney Kore'de gördü, Türkiye'de üretmeye başladı: 6 ülkeye satıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye’den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak, yurt dışı pazarlarda ilgi görerek altı ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Kastamonu'da fermantasyonla siyah sarımsak üreten Halit Cebeci, "Sadece yurt içi değil, yurt dışına da satıyoruz. Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere de siyah sarımsak ürünü gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte anlattıkları:
1 YATIRIMA KARAR VERDİ
Halit Cebeci, yaklaşık 13 yıl önce yaptığı Güney Kore gezisinde siyah sarımsakla tanıştı. Cebeci, 2015 yılında da bu alanda yatırım yapmaya karar verdi.
2 KOSGEB'DEN DESTEK ALDI
Halit Cebeci, bu girişimi için İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden bilimsel, KOSGEB'den de proje bazlı destek aldı. Birkaç denemenin ardından da fermantasyonla elde edilen siyah sarımsağın üretimine başladı.
3 KÜÇÜK BİR DÜKKANDA ÜRETİME BAŞLADI
Kastamonu merkezde bulunan küçük bir dükkanda üretime başlayan Cebeci, şu anda 750 metrekare büyüklüğündeki bir tesiste üretim yapıyor.
4 YENİ BİR İŞLETMEYE TAŞINDIK
Siyah sarımsağın, Taşköprü sarımsağının fermente edilmiş hali olduğunu söyleyen Cebeci şu bilgileri paylaşıyor:
"Fermantasyon, sarımsağın belli sıcaklık ve nem koşullarında 6-8 hafta kadar bekletilmesi ile oluşuyor. İçine herhangi bir şey ilave etmeden biz 2015 yılından beri siyah sarımsak üretiyoruz. Daha önce Kastamonu merkezinde küçük bir işletmemiz vardı, üretime orada başladık. Sonra gittikçe ilginin artması, bizim üretim kapasitemizi artırmamız gerekliliğini ortaya çıkarttı. Biz de şu an Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla'da yeni bir işletmeye taşındık. Bu işletmemiz daha modern, koşulları daha büyük üretim yapabilmeye uygun bir yer. Artık Taşköprü'deyiz, yani sarımsağın ana vatanındayız. Burada yetiştirilen Taşköprü sarımsağı ile ürünlerimizi üretiyoruz"
5 ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
Zamanla ürün çeşitliliğini artırdıklarını da dile getiren Cebeci, "İlk başta sadece baş olarak ürettiğimiz siyah sarımsağı, şimdilerde çeşitlendirdik. Bunun püresini yaptık, burada yetişen yine tek diş 'mürdük' diye özel bir sarımsak var. Onu siyahlaştırdık, onun siyah mürdüğünü üretmeyi başardık. Siyah sarımsaktan sirke gibi çok farklı ürünler yaptık. Ondan fazla değişik siyah sarımsak ürünümüz var. Bu ürünleri tesisimizde fermente ettikten sonra ambalajlıyoruz ve zincir marketlere veriyoruz, restoranlara veriyoruz." diye konuştu.
6 HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILIYOR?
Halit Cebeci, siyah sarımsağın farklı sektörlerde kullanıldığını kaydederek, "Siyah sarımsak yeme içme sektörü dışında başka sektörlerde de kullanılıyor. İlaç, sanayi, kozmetik sektörü gibi. Bugünlerde daha da farklı ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sarımsaktan, Taşköprü sarımsağından bir ilaç ham maddesi üretme projemiz var. Bunun bir ekstresini yaptık, birkaç ilaç firması ile bunu tablet ve kapsül formlarına, şurup formlarına getirilmesiyle ilgili çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.
7 AROMASI ÇOK GÜÇLÜ
Siyah sarımsağın çok güçlü bir aroması olduğunu vurgulayan Cebeci, "Bu sarımsağı alıp bundan katma değeri daha yüksek ürünler elde etme, bayrağı daha ileriye taşıma hevesindeyiz. Bunu kısmen de başardık. İlk başta çok küçük bir işletmedeyken, bugün Taşköprü'deki bu tesisimiz yaklaşık 750 metrekare. Burada oldukça büyük kapasitelerde üretim yapıyoruz. Sadece yurt içi değil, yurt dışına da satıyoruz. Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere de siyah sarımsak ürünü gönderiyoruz." dedi.
8 'KOLAY TÜKETİLEBİLİYOR'
Cebeci, siyah sarımsağın besin değerinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Fermantasyon sonrasında sarımsağın besin içeriği, normal beyaz sarımsağa göre daha zenginleşiyor, daha stabil hale geliyor. Vücut siyah sarımsaktan daha fazla faydalanabiliyor. Kokusuz, yani bunu yediğimiz zaman vücudumuzda koku yapmıyor. Biliyorsunuz, Taşköprü sarımsağı aroması çok güçlü, yediğimiz zaman vücutta terle beraber oldukça ağır bir kokusu olabiliyor. Siyah sarımsakta böyle bir problem yok. Dolayısıyla modern hayatta, ofis ortamında çalışan insanlar için siyah sarımsak bir alternatif olabiliyor. Tadı farklı, daha az agresif. Normalde sarımsak oldukça agresif, yani yediğimizde midemizde sıkıntı yaratabiliyor. Oysa siyah sarımsak daha yumuşak, kuru erik tadında. Tadı da farklı, gurme bir lezzet, farklı bir lezzet, daha kolay tüketilen, günün her saati tüketilebilen bir ürün. diye de ekledi. AA