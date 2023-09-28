Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'nın sonuçlarına göre, en büyük 500 şirket, 24 sektörde toplandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ

AA derlemesine göre araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 94 firmayla gıda ürünleri oldu. Söz konusu sektörün şirket sayısı önceki yıla göre 1 artmış oldu.

Gıdayı 77 şirketle "ana metal sanayi", 43 şirketle "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" takip etti.

Listeye "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektöründen 40, elektrikli teçhizattan 33, tekstilden 32, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatından 27, "kauçuk ve plastik" ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" sektörlerinden 20'şer şirket yer aldı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN ŞİRKET SAYISI GERİLEDİ, ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İŞLETMELERİ ARTTI

Tekstil sektöründen listeye giren şirket sayısının 46'dan 32'ye düşmesi, elektrikli teçhizat işletmelerinin ise 29'dan 33'e yükselmesi dikkati çekti.

Listede yer alan diğer sektörler ve şirket sayıları

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 17, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 16, kağıt ve kağıt ürünleri 15, giyim 11, madencilik ve taş ocakçılığı 10, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ile diğer ulaşım araçlarının imalatı sektörleri 7'şer şirketle listede kendine yer buldu.

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatından 6'şar, içecekten 5, mobilya ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatından 4'er, diğer imalatlardan 3, tütün ürünlerinden 2, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasından 1 şirket listeye girdi.

Üretimden satışlarda zirve ana metal sanayisinin

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren şirketlerin üretimden satışlarının 2022'de 4,5 trilyon liraya yükseldiği belirtilmişti.

Listede isminin ve bilgilerinin açıklanmasını istemeyen bazı şirketler hariç incelendiğinde, üretimden satışlarda başı 874 milyar lirayla ana metal sanayi çekti.

İkinci sırada, sadece 4 şirketin İSO 500 listesine girdiği kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan işletmeler yer aldı. Söz konusu 4 şirketin geçen yıl üretimden satışları 647 milyar liraya yaklaştı.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yapan şirketlerin 2022 cirosu ise yaklaşık 574 milyar lira oldu.

Gıda şirketlerinden 467 milyar lirayı aşan ciro

Geçen yıl İSO 500'de en çok şirketle yer alan gıda sektöründeki 94 işletmenin üretimden satışlarının toplamı 467 milyar lirayı aştı.

Onu 241 milyar lirayla elektrikli teçhizat imalatı yapan şirketler, 240,5 milyar lirayla elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı sektörü takip etti.