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Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul’da bugün temettü ödemesi gerçekleştiren Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) payının fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) payının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,0606060 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,9015151 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,389 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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