Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 44.11 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 37.97 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.44 azalışla 11,722 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 238 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 80.72 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 28.22 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 98.11 seviyesinde. CCI göstergesinin -124.27 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 11,867 ve 12,013 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11,615 ve 11,508 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.51 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 17.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.38 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.40-13.80

Satım aralığı: 17.50-18.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Akbank



Dirençte zorlandı

66-69.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 66.85 seviyesinin altında kapanışlarda 62.38 seviyesine gerileyebilir. 69.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 69.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 65.50-65.00

Satım aralığı: 69.00-70.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.090 puan arttı.



Batıçim Batı Anadolu



Düşüşte

2.16 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.73-1.14

Satım aralığı: 2.06-3.34

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Çan2 Termik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.08 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 0.96-0.92

Satım aralığı: 1.08-1.19

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Güç kaybediyor

145.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 134.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 139.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 134.00-129.00

Satım aralığı: 147.00-158.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Eczacıbaşı İlaç



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 54.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 54.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 61.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 50.00-49.25

Satım aralığı: 61.50-68.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



Enerya Enerji



Güç kaybediyor

14.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 13.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.30-11.50

Satım aralığı: 14.50-16.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Garanti Bankası



İzlenmeli

129 - 133.9 aralığında hareket eden hisse 131.5 seviyesinin altında kapanışlarda 129.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 131.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 138.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 129.00-129.00

Satım aralığı: 132.00-130.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.106 puan arttı.



Gülermak Ağır Sanayi



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 127.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 120.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 127.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 137.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 120.00-111.00

Satım aralığı: 137.00-156.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



Mavi Giyim



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.38.16 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 34.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 37.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.25-31.75

Satım aralığı: 37.25-36.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Oyak Çimento



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.70-17.00

Satım aralığı: 20.50-21.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Petkim



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.21.28 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.69 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.60-16.00

Satım aralığı: 19.70-20.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Sasa Polyester



Düşüşte

1.95 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.62-1.50

Satım aralığı: 1.95-2.24

Endeks Ağırlığı (%): 1.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.068 puan azaldı.



Şişe Cam



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 38.32 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 34.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 38.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.25-33.75

Satım aralığı: 38.00-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Dirençte zorlandı

264.25-276 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 270.5 seviyesinin altında kapanışlarda 254.76 seviyesine gerileyebilir. 283.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 283.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 267.50-267.50

Satım aralığı: 270.00-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 41.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 37.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 44.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.50-38.25

Satım aralığı: 44.75-48.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Tüpraş



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 396 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 357.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 375.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 357.50-332.50

Satım aralığı: 387.50-377.50

Endeks Ağırlığı (%): 9.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.113 puan arttı.