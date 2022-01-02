Sarı, “Yurt dışından yoğun talep var. Rakip pazarlarda üretimde ciddi sıkıntılar var. Birçok büyük pazarın en yakın çalışacağı ülke Türkiye oldu. Biz de buna hazırlıklıyız zaten. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğiz.” diye konuştu.