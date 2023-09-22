Mehta, Salı günü halka açılan ve şu anda 8,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan çevrimiçi market teslimatı girişimi Instacart'ın 37 yaşındaki kurucu ortağı. Instacart'ın en büyük bireysel hissedarı olan Mehta'nın serveti, 2012 yılında kurduğu şirketin 700.000 hissesini sattıktan sonra şu anda 1,1 milyar dolar değerinde.

Çarşamba günü CNBC'nin "Squawk Box" programına verdiği demeçte, milyarder olma yolunun kesin olmadığını söyledi: Bu yol, Instacart ile başarıya ulaşmadan önce denediği "yaklaşık 20" başarısız girişimin kalıntılarıyla doluydu.

Mehta 2010 yılında Seattle'da yaşıyor ve Amazon için lojistik alanında tedarik zinciri mühendisi olarak çalışıyordu. Kendi başarılı girişimini kurma arzusuyla işinden ayrılıp San Francisco'ya taşındı ama net bir planı yoktu.

Mehta, "Amazon'daki işimden ayrılmamın nedeni bir girişimci olmak istememdi," dedi. "Fikrimin ne olacağını bilmiyordum."

Önümüzdeki iki yıl boyunca, girişimcilik girişimleri oyun şirketleri için bir reklam girişiminden avukatlar için bir sosyal ağa kadar uzanıyordu. Mehta, "Ne yazık ki hepsi başarısız oldu," diyor.

Sonunda ilham almak için kendi buzdolabına başvurdu. Mehta, yiyecek sıkıntısı çekmenin "benim için süregelen bir sorun olduğunu" söyledi ve muhtemelen yalnız olmadığını fark etti.

Ayrıca gelişen online teslimat pazarında da bir boşluk olduğunu gördü. Mehta, "2012 yılıydı ve market alışverişi dışında her şeyi internetten sipariş ediyorduk," diyor. "Bunu değiştirmeye karar verdim. Instacart uygulamasının ilk versiyonunu kodlamaya başladım ve üç hafta sonra Instacart doğdu."

Instacart inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı: Mehta, 2012 yılında TechCrunch'a verdiği demeçte, gıpta edilen girişim hızlandırıcı Y Combinator'a girmek istediğini, ancak başvuru için son tarihi kaçırdığını söyledi. Uygulamasını kullanarak Y Combinator'ın ortaklarını etkilemeyi başaran Mehta, hızlandırıcının merkezine altı paket bira teslim ederek kendine bir yer edinmiş.

Y Combinator, Mehta'nın birkaç ay içinde 2,3 milyon dolarlık risk sermayesi fonu almasına yardımcı oldu ve Instacart hızla San Francisco'nun ötesine yayıldı. Şu anda Kuzey Amerika'da 14.000'den fazla şehirde, aralarında Kroger, Costco ve Wegmans gibi zincirlerin de bulunduğu 80.000'den fazla mağazadan alışveriş yapıyor.

Halka açılmadan önce, Instacart bir SEC dosyasında Mehta'nın uygulamayı ilk kez başlattığı 2012 yılından bu yana şirketin 20 milyar ürün içeren 900 milyondan fazla sipariş teslim ettiğini yazdı. Halka arzla birlikte Mehta, geçen yıl CEO'luk görevinden istifa ettikten sonra şirketin icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılacak ve şirketteki 11 yıllık görevine son verecek.