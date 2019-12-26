Paylaşımlı scooter girişimleri büyüyor
Kullanıcıların cep telefonlarına indirdikleri uygulamalar sayesinde aktive edilip kolayca kullanılabilen elektrikli scooter girişimlerinin sayısı hızla artıyor.
Büyük şehirlerde faaliyete geçen ve yoğun ilgi gören bu girişimler yurtdışına da açılmaya hazırlanıyor.
İnsanların kısa mesafe ulaşım ihtiyaçları, çevreye zarar vermekte olan geleneksel yöntemler yerine, uygulama üzerinden sunulan ve hem sürüşü eğlenceli olan hem de çevreci elektrikli araçlarla karşılanıyor.
Türkiye’de kişi başı karbon salınım miktarı 5,2 tona çıkmışken bu çevreci girişimlerin sayısının da artacağı öngörülüyor.
Özellikle üniversite kampüslerinde kullanımına başlanan ve yoğun ilgi gören bu girişimler, yurtdışına da açılmaya hazırlanıyor. Biz de haberimizde bu girişimcilerin büyüme planlarını araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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