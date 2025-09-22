Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Türkiye 100 sonuçları; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.

ORTALAMA İSTİHDAM 127

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

YÜZDE 91'İ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPTI

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91'inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüzde 84'ü, çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik, kurum içi ve dışı eğitim faaliyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59'u, bakanlıklarımızın ve kamunun sağladığı desteklerden faydalanmış. Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz"

100 ŞİRKETİN 22'Sİ İSTANBUL, 78'İ ANADOLU'DAN

Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin ise Anadolu'dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz: Başarılı şirketler iyi analiz edilmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel bir ortamda Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu yıl sonuna gelindiğinde Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin doların üstünde olacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.

ÇOĞUNLUK DİJİTAL ALANDA HİZMET VERİYRO

Yılmaz, ilk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiğini, devlet desteklerinden yararlandığı ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını görmenin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

EN ÇOK ŞİRKET ANKARA'DAN

Listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 1644 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.

İLK SIRADA DEEPTECH VAR

Cirosunu 2 yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı. Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti.

EN FAZLA YOĞUNLUK BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞMANLIK ALANINDA

Türkiye 100 listesinde 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sırasıyla; toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si, 67 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

CEO'LARIN YAŞ ORTALAMAS 45

Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler var. Şirketlerin yaş ortalaması 11,9 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1986 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların (Genel Müdürlerin) yaş ortalaması ise 45. CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket var. 100 şirket arasında 7 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ŞİRKET

Sıra Firma Adı 2021-23 Büyüme Oranı (%) Şehir 1 Deep Universe AŞ 19153 Ankara 2 Batı Kipaş AŞ 18093 K. Maraş 3 Figo AŞ 5126 İstanbul 4 Gardiyan Sistem AŞ 4891 Ankara 5 MS Spektral AŞ 4333 Ankara 6 Prime Sistem Teknoloji AŞ 3996 Ankara 7 İkas Teknoloji AŞ 3547 Ankara 8 Intecro Robotik Otomasyon AŞ 3522 Ankara 9 İdak Havacılık AŞ 3481 Ankara 10 Üzümcü Hastane Ekipmanları AŞ 3240 Ankara

Türkiye 100’de 25 farklı ilden firma var

Ankara 24

İstanbul 22

Balıkesir 6

İzmir 6

Konya 5

Adana 4

Bursa 4

Antalya 3

Eskişehir 3

Kayseri 3

Kocaeli 3

Mersin 3

Sakarya 2

Bolu 1

Denizli 1

Düzce 1

Elazığ 1

Gaziantep 1

K. Maraş 1

Kastamonu 1

Mardin 1

Ordu 1

Samsun 1

Sivas 1

Tekirdağ 1

EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET