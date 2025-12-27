İş Bankası (ISCTR) 2025 4. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 26 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal raporlama takvimini yatırımcılarla paylaştı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar, bu tablolara ilişkin dipnotlar, açıklamalar ve sınırlı denetim raporlarının 6 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Söz konusu tarih, İş Bankası’nı takip eden yatırımcılar açısından yıl sonu finansal performansın değerlendirileceği kritik bir takvim olarak öne çıkıyor.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 06.02.2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.