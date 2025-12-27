ARA
DOLAR
42,90
0,13%
DOLAR
EURO
50,50
-0,23%
EURO
GRAM ALTIN
6251,78
1,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
11294,37
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • İş Bankası (ISCTR) 2025 4. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

İş Bankası (ISCTR) 2025 4. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Türkiye İş Bankası AŞ, 2025 yılına ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını sınırlı denetim raporlarıyla birlikte 6 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklamayı planladığını duyurdu.


İş Bankası (ISCTR) 2025 4. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 26 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal raporlama takvimini yatırımcılarla paylaştı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar, bu tablolara ilişkin dipnotlar, açıklamalar ve sınırlı denetim raporlarının 6 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Söz konusu tarih, İş Bankası’nı takip eden yatırımcılar açısından yıl sonu finansal performansın değerlendirileceği kritik bir takvim olarak öne çıkıyor.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

Bankamızın 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 06.02.2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL