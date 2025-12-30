Dolar/euro güne nasıl başladı? 30 Aralık 2025

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,9420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5900, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,1280 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksinde düşüş eğilimi devam ederken, yıl genelinde ABD ekonomisine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler de dolara olan talebin azalmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.