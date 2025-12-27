Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 21 şirket var (22-26 Aralık)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, sanal makineler, fiziksel sunucular, veritabanları, bulut ortamları ve yapılandırılmamış veri gibi tüm kritik iş yüklerinde yedekleme ve kurtarma yazılımı konusunda tek bir birleşik platform aracığıyla çözümler sunan Merkezi Çin Chengdu'da bulunan Chengdu Vinchin Technology Co. Ltd (www.vinchin.com, www.vinchin.com/tr/) ile 22.12.2025 tarihinde Türkiye yetkili distribütörlüğü konusunda sözleşme imzalamıştır.
2 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle:
Firmamız yurt içi yerleşik bir mühendislik firması ile TOKİ ve Emlak Konut Projelerinde kullanılmak üzere 389.624.873 ₺ + KDV ( Usd Kuru :42.73 ₺ ile 9.118.298 $ + KDV) satış sözleşmesi imzalamıştır.
3 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile ‘'36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 113.382.189,00 TL bedelle imzalanmıştır.
-Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile ‘'36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 77.970.708,00 TL bedelle imzalanmıştır.
4 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Açıklama şöyle:
Gabon'un ulusal havayolu şirketi FlyGabon, Şirketimizin Yolcu Hizmet Sistemleri (Crane PSS) çözümleri ile gelir muhasebesi çözümüne geçiş sürecini tamamlamış olup, 22 Aralık itibarıyla operasyonlarını Hitit sistemleri üzerinden yürütmeye başlamıştır.
5 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 2025-2026 yıllarında sevk edilmek üzere narenciye ürün grubunda 2.414.014,18 Euro tutarında kontrat imzalamıştır. Narenciye grubunda imzalanan toplam kontrat tutarı 20.765.755,00 Euro tutarına ulaşmıştır. Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.
6 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-31.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz ile Yazıcı Demir Çelik arasında güneş santrali kurulum hizmeti için USD 66.000.000+KDV tutarında sözleşme imzalandığı bildirilmişti. İlgili projelerin sözleşme bedellerinde 7.848.684 USD artış yapılarak 73.848.684 USD+KDV'ye yükseltilmiştir. İmzalanan bu sözleşme ile GE Vernova ile ortaklaşa geliştirilen finansal çözüm üzerinden, güneş santralinin finansmanı için Cesce (İspanyol İhracat Kredi Ajansı) aracılığıyla, uygun faiz oranları ve uzun vadeli kredi sağlanacaktır. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h maddesi kapsamında, proje geliştirme dahil anahtar teslim sözleşmede verilecek hizmetler; tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleridir.
-Şirketimiz ile Pakistan Ulusal Şebeke İşletmecisi (National Transmission & Despatch Company – NTDC) arasında; Asya Kalkınma Bankası (ADB) finansmanı ile yürütülen proje kapsamında, 500 kV RYK, 220 kV Bahawalpur ve 220 kV Daharki Trafo Merkezlerini birbirine bağlayan Enerji İletim Hattı'nın genişletilmesine yönelik Telekomünikasyon Ekipmanlarının Tedariği, Tasarımı, Montajı, Testi ve Devreye Alınması hizmetlerini içeren, toplam 2.549.861,37 EUR bedelli bir sözleşme imzalanmıştır. Bu proje; şirketimizin enerji ve enerji teknolojilerinin birçok farklı alanında, farklı ülke ve bölgelerde karmaşık altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirebilme kapasitesini; yüksek gerilim iletim sistemleri ve kritik şebeke haberleşme çözümlerindeki teknik uzmanlığını; uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve rekabetçi çözümler sunabilen global bir oyuncu olma konumunu bir kez daha teyit etmektedir.
7 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz, 23.12.2025 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 1.335.000 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
8 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 408.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz, Avrupa'da faaliyet gösteren bir firma ile yurt dışında kurulacak olan Çelikhane ve Haddehane Tesislerinde kullanılmak üzere toplamda 36 adet vinç üretimi ve teslimi konusunda 2.725.000,00 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu vinçlerin üretim ve teslim işlemlerine 2026 yılının son çeyreğinde başlayıp 2027 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
9 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğümüz Volkswagen A.G. arasında, karşılıklı güvene dayanan köklü iş birliğimizin yeni bir boyuta taşınması amacıyla önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede, "Volkswagen" markalı "binek otomobillerin" Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.
10 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz tarafından, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın (SGK) Medula ve Sigorta Veri Tabanları Yazılımları Lisans Güncelleme ve Destek Bakım Hizmet Alımı işi kapsamında 20.11.2025 tarihinde açılan ihaleye en uygun teklif verilmiştir. İhaleye herhangi bir itiraz yapılmamış olup, 23.12.2025 tarihi itibarıyla Kurum ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 207.400.000 TL olup, sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Destek ve bakım hizmetimiz 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecektir.
-Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir banka ile "Anasistem ve Dağıtık Sistem Altyapı Yazılımı" lisans yenilemesine ilişkin olarak 3 (üç) yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli 6.990.000 ABD Doları + KDV'dir.
11 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan dört açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Türksat Veri Merkezleri bünyesindeki cihazlarda kullanılmak üzere "Veri Yedekleme Cihazının Donanım Güncellemesi Ve Kapasite Artırımı" işi için Özel bir şirket ile 18.602.919,36TL (434.400 USD) (KDV dahil) bedelle sipariş alınmış ve sözleşmesi imzalanmıştır.
-Şirketimiz, "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı" işi kapsamında "Kurum bünyesinde yürütülen veya yeni sunulacak e-Devlet dönüşümü ve altyapısına yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin, ilgili mevzuat ve iş süreçlerine uygun şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla; yazılım güncelleme, entegrasyon, eğitim, teknik destek, uygulama yaygınlaştırma ile bakım ve idame hizmetlerinin sunulması" projesi için TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 7.376.900 TL (KDV dahil) bedelle sözleşme imzalandığı 24.12.2025 tarihi itibariyle tarafımıza iletilmiştir.
-Şirketimiz, bilişim suçları ile mücadelede önemli rol oynayan BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile güvenlik kamerası alım işi için Özel bir şirket ile 11.155.822,44TL (260.400 USD) (KDV dahil) bedelle sözleşme imzaladığı 26.12.2025 tarihi itibariyle tarafımıza bildirilmiştir.
-Şirketimiz, Reddington Türkiye ile bir kamu iştiraki için büyük IT bileşenleri yönetmek, izlemek, entegre etmek ve güvenli hale getirmek için kullanılan "Analiz ve izleme yazılım lisansı (ELA)" sözleşmesi 6.720.600 USD (287.927.978 TL) (KDV dahil) bedelle imzalanarak siparişi alınmıştır.
12 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 04/12/2025 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu özel durum açıklaması doğrultusunda; Azerbaycan Bakü'de, Socar- British Petroleum (BP)'nin ortak yatırımı olan doğal gaz üretim kapasitesinin arttırılması için inşa edilecek deniz üstü kompresör tesisine yönelik mühendislik, taşıma ve vinç hizmetlerinin verilmesi konusunda 2 senelik sözleşme imzalanmış olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 11.000.000 USD'dir.
13 AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (AGROT)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Çin merkezli drone üreticisi Joyance Teknoloji ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zekâ yazılım şirketi GridStudio AI ile yeni nesil drone teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştır.
Söz konusu iş birliği kapsamında; 20 kg, 30 kg, 40 kg ve 50 kg taşıma kapasitelerine sahip dört farklı drone modeli geliştirilerek eş zamanlı olarak pazara sunulacaktır. Geliştirilecek ürünlerde donanım ve üretim süreçleri Joyance Teknoloji, yapay zekâ ve yazılım altyapısı ise GridStudio AI tarafından sağlanacaktır.
Yeni nesil drone modellerinin; tarım teknolojileri, afet yönetimi ile enerji ve endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda drone'ların;
• tarımsal alanlarda ilaçlama, gübreleme, tohumlama, bitki sağlığı analizi ve verim takibi,
• afet ve acil durumlarda termal görüntüleme ile erken tespit, alan taraması ve müdahale destek görevleri,
• enerji ve endüstriyel alanlarda ise güneş enerji santrallerinin temizliği, yüksek yapıların bakım ve kontrol operasyonları gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
Geliştirilecek ürünler, görev türüne göre modüler ekipmanlarla yapılandırılabilecek olup, merkezi komuta kontrol sistemi üzerinden çoklu drone operasyonlarına ve eş zamanlı görev yönetimine imkân tanıyacaktır. Bu sayede operasyonların daha düşük maliyet, daha yüksek hız ve verimlilikle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
İlk etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Umman pazarlarında satış ve bayilik yapılanmasının oluşturulması planlanmaktadır. Takip eden süreçte ise Afrika, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına yönelik ihracat faaliyetlerinin başlatılması hedeflenmektedir.
Yapay zekâ destekli akıllı drone teknolojilerinin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 150 milyar ABD Dolarının üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşması beklenmektedir. Şirketimiz, bu pazarda ilk 18 ay içerisinde toplam 2.000 adet drone üretim ve satış rakamına ulaşmayı hedeflemektedir.
Söz konusu iş birliğinin, şirketimizin ciro, kârlılık ve uluslararası pazarlardaki konumuna orta ve uzun vadede olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
14 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait komuta kontrol unsurlarının muhabere altyapısının sayısallaştırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı 28.10.2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlgili proje kapsamında gerçekleştirilen sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup firmamız ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 7.356.500 USD baz, 1.115.306 USD ilave opsiyon olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Projenin; ciro, operasyonel karlılık ve likidite anlamında finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
15 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin açtığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı İhalesi'nde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı, ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiştir. İhale kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar bünyesinde devam eden E-Devlet hizmetleri kapsamında, ihtiyaç duyulan yazılım projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yazılımların güncel teknolojilerle geliştirlmesi, ilgili yazılımların donanım, network, yardım masası, iletişim merkezi ve siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletim projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 699 bilişim personeli 1 yıllığına istihdam edilecektir. İhale bedeli KDV hariç 1.531.027.364,89 TL'dir. (BİR-MİLYAR-BEŞ-YÜZ-OTUZ-BİR-MİLYON-YİRMİ-YEDİ-BİN-ÜÇ-YÜZ-ALTMIŞ-DÖRT TÜRK LİRASI - SEKSEN-DOKUZ KURUŞ)
-Şirketimiz, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan yazılım projesi kapsamında, özel bir şirket ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 55.000.000 TL'dir. (ELLİ-BEŞ-MİLYON-TÜRK LİRASI) Söz konusu proje kapsamında sunulacak yazılım ve hizmetlerin, Şirketimizin faaliyet alanları ile uyumlu olduğu değerlendirilmekte olup, projenin Şirketimizin operasyonel kapasitesine ve gelirlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
16 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)
Açıklama şöyle:
-İştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir müşterimiz ile mevcut iş ilişkisi kapsamında, 3 yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında, halihazırda aktif olarak işletilen uydu altyapısı kullanılarak, 200.000 adet terminal cihazı ve LEO (Low Earth Orbit – Alçak Dünya Yörüngesi) uydu tabanlı IoT haberleşme hizmeti sağlayacak veya toplam 60.000.000 ABD Doları bedelinde tedarik gerçekleştirilecektir.
17 HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (HOROZ)
Açıklama şöyle:
Lojistiğin tüm modlarında hizmet veren şirketimiz, E-Ticaret Depolama ve sipariş hazırlama faaliyetleri kapsamında Çorap, Ev Giyim, İç Giyim, Plaj Giyimi kategorilerinde hizmet sunan sektöründe öncü bir müşteri ile 25.12.2025 tarihinde 3+2 yıllık bir anlaşma imzalamıştır. Bugünkü değerler ile 5 yıl içerisinde yaklaşık 3,5 milyar TL ciro üretmesi beklenen bu yeni iş ilişkisinin, önümüzdeki dönemde ciro ve karlılık kalemlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
18 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de yerleşik kurumsal bir firma ile bir proje kapsamında ahşap işlerinin üretim ve montajının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak toplam 353.999.999,616 TL bedelli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında işlerin 30.04.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Anlaşma; Şirketimizin proje bazlı iş hacmini desteklemesinin yanı sıra, üretim ve uygulama kabiliyetlerimizin etkin kullanımına katkı sağlayacak olup, hasılat ve operasyonel kârlılık üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.
19 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş., sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 92.609.723,71 TL ve 3.050.399,66 USD tutarında sözleşme imzalamıştır.
20 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma arasında 26.12.2025 tarihinde 82,112,500.00 USD bedel ile bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme tutarının 2024 yılı hasılatına oranı %13,24 olup, projenin 2027 yılının 2.çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
21 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş., tarafından yurt içinde yerleşik 2 kurumsal firmaya KDV Hariç toplam 4.912.072 ABD doları tutarında TOPCON Güneş Hücresi satışı (Güneş Paneli Hammadde Satışı) gerçekleştirilmiştir. Bu, kendi tesislerinde yerli Güneş Paneli, Hücreleri ve wafer üreten Şirketimizin kendi Güneş Panelleri dışında başka firmaların kullanımı için yaptığı hammadde satış işlemidir. Şirketimiz bundan sonra güneş hücresi ve panel üretimi için kullanılan BOM (diğer malzeme) satışı faaliyetini artırarak geliştirecek olup, ülkemizde ve dünyada sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için satış yapan bir üretici şirket olarak ilave ciro ve kar hedeflemektedir.