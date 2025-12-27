Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 21 şirket var (22-26 Aralık)

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-31.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz ile Yazıcı Demir Çelik arasında güneş santrali kurulum hizmeti için USD 66.000.000+KDV tutarında sözleşme imzalandığı bildirilmişti. İlgili projelerin sözleşme bedellerinde 7.848.684 USD artış yapılarak 73.848.684 USD+KDV'ye yükseltilmiştir. İmzalanan bu sözleşme ile GE Vernova ile ortaklaşa geliştirilen finansal çözüm üzerinden, güneş santralinin finansmanı için Cesce (İspanyol İhracat Kredi Ajansı) aracılığıyla, uygun faiz oranları ve uzun vadeli kredi sağlanacaktır. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h maddesi kapsamında, proje geliştirme dahil anahtar teslim sözleşmede verilecek hizmetler; tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleridir.

-Şirketimiz ile Pakistan Ulusal Şebeke İşletmecisi (National Transmission & Despatch Company – NTDC) arasında; Asya Kalkınma Bankası (ADB) finansmanı ile yürütülen proje kapsamında, 500 kV RYK, 220 kV Bahawalpur ve 220 kV Daharki Trafo Merkezlerini birbirine bağlayan Enerji İletim Hattı'nın genişletilmesine yönelik Telekomünikasyon Ekipmanlarının Tedariği, Tasarımı, Montajı, Testi ve Devreye Alınması hizmetlerini içeren, toplam 2.549.861,37 EUR bedelli bir sözleşme imzalanmıştır. Bu proje; şirketimizin enerji ve enerji teknolojilerinin birçok farklı alanında, farklı ülke ve bölgelerde karmaşık altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirebilme kapasitesini; yüksek gerilim iletim sistemleri ve kritik şebeke haberleşme çözümlerindeki teknik uzmanlığını; uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve rekabetçi çözümler sunabilen global bir oyuncu olma konumunu bir kez daha teyit etmektedir.