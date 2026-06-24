Astronot gıdasından deprem bisküvisine: GAÜN’den ezber bozan buluş

Mikroalglerin son yıllarda fonksiyonel gıda çalışmalarında öne çıktığını belirten Bozkurt, "Bu amaçla üç farklı mikroalg kullandık. Bunlardan ilki yüksek protein ve esansiyel amino asit içeriğiyle bilinen Spirulina. İkincisi D vitamini ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin Schizochytrium, üçüncüsü ise beta-karoten ve doğal pigmentler açısından zengin Dunaliella oldu." dedi.

Bozkurt, geliştirilen bisküvinin geleneksel ürünlere göre daha yüksek protein ve amino asit içeriğine sahip olduğunu, Schizochytrium sayesinde çoklu doymamış yağ asitleri bakımından da zenginleştirildiğini söyledi.

Araştırma kapsamında ürünlerin biyokimyasal, fiziksel, duyusal ve aroma özelliklerinin ayrıntılı olarak incelendiğini anlatan Bozkurt, mikroalglerin doğal pigmentlerinden yararlanılarak görsel açıdan da dikkat çekici bir ürün ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Üç farklı mikroalg türünün birlikte kullanılmasının çalışmanın özgün yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Bozkurt, proje sonuçlarının bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılmasının yanı sıra sanayiye aktarılabilecek katma değerli bir ürün ortaya koyacağını belirtti.