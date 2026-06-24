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  • B ehliyeti 125 cc motosiklet kullanabilir mi 2026? İşte son gelişmeler...

B ehliyeti 125 cc motosiklet kullanabilir mi 2026? İşte son gelişmeler...

12. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenleme yeniden gündeme geldi. Pakette, ek ehliyet sınıfına gerek kalmadan 250 cc'ye kadar motosiklet kullanımının önünü açabilecek düzenlemenin de yer alacağı konuşuluyor. Peki, B sınıfı ehliyet sahipleri 250 cc motosiklet kullanabilecek mi? B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor mu? İşte merak edilenler...

Ekonomist
Ekonomist
B ehliyeti 125 cc motosiklet kullanabilir mi 2026? İşte son gelişmeler...

12. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenleme yeniden gündeme geldi. Pakette, ek bir ehliyet sınıfı almadan 250 cc'ye kadar motosiklet kullanımına imkan tanıyabilecek düzenlemenin yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde sürücülerin yalnızca direksiyon sınavını başarıyla tamamlaması yeterli olacak. Peki, B sınıfı ehliyet sahipleri 250 cc motosiklet kullanabilecek mi? B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

1 B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor mu?

B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor mu?

2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilme hakkı verilmişti. Ancak, son yıllardaki motosiklet kullanımındaki artış ve otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Buna göre, mevcut 125 cc limitinin 250 cc'ye yükseltilmesi değerlendiriliyor.

2 B sınıfı ehliyet sahipleri 250 cc motor kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet sahipleri 250 cc motor kullanabilir mi?

Hazırlık aşamasındaki taslağa göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 250 cc motosiklet kullanabilmek için teorik eğitim alma ya da yazılı sınava girme zorunluluğu bulunmayacak. Düzenlemede, sürücülerin yalnızca motosiklet kullanım becerilerini gösterecekleri direksiyon sınavında başarılı olmaları şart koşuluyor.

3 Düzenleme yasalaştı mı?

Düzenleme yasalaştı mı?

12. Yargı Paketi'yle birlikte yeniden gündeme gelen düzenlemenin önümüzdeki süreçte Meclis'te ele alınması bekleniyor.
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