B ehliyeti 125 cc motosiklet kullanabilir mi 2026? İşte son gelişmeler...

12. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenleme yeniden gündeme geldi. Pakette, ek bir ehliyet sınıfı almadan 250 cc'ye kadar motosiklet kullanımına imkan tanıyabilecek düzenlemenin yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde sürücülerin yalnızca direksiyon sınavını başarıyla tamamlaması yeterli olacak. Peki, B sınıfı ehliyet sahipleri 250 cc motosiklet kullanabilecek mi? B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...