  Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan listeye yeni ürünler eklendi. Ticaret Bakanlığı’nın güncellemesine göre, kullanımı sağlık açısından tehlike arz ettiği değerlendirilen bazı temizlik ürünleri ile çocuk giyim ürünleri de listede yer aldı.


Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?

Ticaret Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlerin yer aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni güncelledi. Son düzenlemeyle temizlik ürünleri ile çocuk giyim ürünleri de listeye eklendi. Peki, yeni güncellemede hangi marka ve ürünler yer aldı? İşte sisteme eklenen ürünler…

Listeye hangi ürünler dahil edildi?

Bakanlık 14 Ocak 2026 tarihinde güncellediği listeye Hypo marka lavabo açıcıyı da dahil etti. Ürünün kimyasal, yanık ve yaralanma riski taşıdığı için piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-1

12 Ocak 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle de listeye Pratix ÇZM marka lavabo açıcı eklendi. Ürünün güvensizlik riski olarak, "çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır" açıklaması yapıldı.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-2

31 Aralık 2025 tarihinde de listeye "Çilek Bebe" marka kız çocuk elbisesi dahil edildi. Boğulma ve yaralanmalara neden olabileceği tehlikesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-3

Best marka yağ çözücü ise görme hasarı, yanıklar ve yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-4

Homarz Soft marka klozet daraltıcısı da kimyasal ve yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılacak.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-5

Mr. Diy markalı sarı ördekli anahtarlığın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Bu ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor: Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne hangi ürünler eklendi?-6
