Fındık Kabuğu "Elmas" Oldu: 10 Liralık Atıktan 10 Dolarlık Stratejik Ürüne

Buna ilaveten fındık kabuğunu arz tedarik zincirine soktuğumuz zaman fındık çiftçisinin de bundan daha fazla gelir elde etmesini ülke olarak keyifle, zevkle izliyor olacağız. Biz sadece fındık sektörüne değil, yerli üretim aktif karbonla tedarik kısıtlaması ve yüksek fiyattan kurtulunca aktif karbonu çok fazla sanayiye ham madde kaynağı olarak sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."