Güvensiz ürünlere geçit verilmedi! Binlerce firma denetlendi, 8,6 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında yapılan denetimler kapsamında 4 bin 704 firmanın denetlendiğini ve mevzuata aykırı ürünler nedeniyle 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, mevzuata aykırı ürünler hakkında piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu tedbirlerinin uygulandığını da belirtti.

"Denetimlerde bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildi"

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüketici ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildiği, risk ihtimali yüksek ürünlerin incelemeye alındığı ifade edildi:

"Tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, 2026 yılının ilk altı ayında da etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmüştür.

Bu kapsamda; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli ürünlerin tespit edilerek piyasaya arzının önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmüştür.

Denetimlerde özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verilmiş; hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturulan denetim planları kapsamında risk ihtimali yüksek ürünler incelemeye alınmıştır. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla etiketlerde bulunması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu açısından da denetlenmiştir."

Toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı

Ayrıca, yazlık ürünlere yönelik denetimlerin de yoğunlaştırıldığı kaydedilirken, ülke genelinde yılın ilk altı ayında toplam 4 bin 704 firmaya denetim gerçekleştirildiğinin altı çizilip, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Yıllık denetim planı doğrultusunda, özellikle üretici ve ithalatçılar nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde, yılın ilk altı ayında çocuk güvenliği temalı bir denetim yaklaşımı benimsenmiş; çocuk mobilyaları, çocuk giysileri, çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar öncelikli olarak incelenmiştir.

Öte yandan, dönemsel tüketim alışkanlıkları da dikkate alınarak, 2026 yılı haziran ayında yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk altı ayında ülke genelinde 4.704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusunda bulunulması gibi idari tedbirler uygulanmış; söz konusu ürünleri piyasaya arz edenler hakkında toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, piyasaya güvensiz ürün arz edilmesini önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya ve denetim faaliyetlerini “Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans” ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir.

Bununla birlikte, tüketicilerimizin alışveriş yaparken ürün etiketlerinde yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri ve güvensiz ürünlere ilişkin bildirimleri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."