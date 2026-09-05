İnternetten satış yapanlar ve ilan verenleri ilgilendiriyor: Vergi takibi değişiyor!

Dijital ortamda gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin vergi takibine ilişkin yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu süreçte e-ticaret işlemlerinin yanı sıra internet üzerinden yapılan satış ve kiralamalar ile ilan ve reklam faaliyetlerinin de daha yakından izlenmesi mümkün olacak.
1 Bildirim yükümlülüğünde kapsam genişliyor
Düzenleme, internetteki ekonomik faaliyetlere ilişkin bildirimlerin daha geniş bir alana yayılmasına imkan tanıyor. Ürün ve hizmet satışının yanı sıra çevrim içi alım-satım, kiralama, ilan ve reklam işlemleri de bu yükümlülüğe konu olabilecek. Alıcılarla satıcıları aynı ortamda buluşturan platformların da vergi otoritesine bilgi sunması istenebilecek.
2 Dijital mecralardaki ekonomik faaliyetler yakından takip edilebilecek
Sosyal medyadan kazanç sağlayanlar da düzenlemenin etkilediği gruplar arasında yer alıyor.
Faaliyetlere ilişkin bilgi verme yükümlülüğü elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve aracı platformlarla sınırlı kalmayarak erişim, içerik, yer ve sosyal ağ sağlayıcılarını da kapsayabilecek.
Bu uygulama, sosyal medya başta olmak üzere dijital mecralardaki ekonomik faaliyetlerin daha detaylı takip edilebilmesine imkan sağlayacak.
3 Bildirimlerde farklı şartlar uygulanabilecek
Platformlar tarafından paylaşılacak bilgilerin içeriği, sunulma biçimi ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletileceği zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Bildirime ilişkin koşullar ise işletmelerin faaliyet gösterdiği alan, iş hacmi, alış ve satış miktarları ile dahil oldukları mükellef grubuna göre farklılaştırılabilecek.
4 İlan platformları için aylık bildirim dönemi başlıyor
İlan platformları da düzenlemede öne çıkan alanlar arasında bulunuyor.
Taşınır ve taşınmazların satışı veya kiralanması ile farklı mal ve hizmetlere yönelik ilanlara aracılık eden platformların, gerçekleşen işlemlere ilişkin belirlenen bilgileri aylık olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına iletmesi öngörülüyor.
5 Platformlardan kimlik bilgileri de istenebilecek
Platformlardan aktarılabilecek bilgiler, işlemlerin adedi ve satış bedelinin ötesine geçecek. Bildirime konu veriler arasında gerçek kişilerin ad ve soyadı, şirketlerin unvanı, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve vergi kimlik numarası gibi bilgiler de yer alabilecek.
6 İlan bilgileri vergi kayıtlarıyla eşleştirilebilecek
Kullanıcıların satış ve kiralama amacıyla verdiği ilanlara ilişkin ayrıntılar da Gelir İdaresi Başkanlığına iletilebilecek bilgiler arasında yer alacak.
Bu sayede internetten düzenli ya da yüksek hacimde satış gerçekleştirenler ile konut, araç ve diğer varlıklar için sık aralıklarla ilan yayımlayanların faaliyetleri, vergi kayıtlarıyla daha kolay karşılaştırılabilecek.
7 Kayıt dışı faaliyetlerin tespiti kolaylaşacak
Yeni uygulama, internet ortamında düzenli satış gerçekleştirenlerin yanı sıra kiralama yapan, ilan yayımlayan veya reklamdan kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin faaliyetlerinin daha ayrıntılı izlenmesini amaçlıyor.
Platformların bildireceği verilerin mevcut mükellef kayıtlarıyla karşılaştırılmasıyla da dijital alandaki kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin daha kolay belirlenmesi hedefleniyor.