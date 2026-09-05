İnternetten satış yapanlar ve ilan verenleri ilgilendiriyor: Vergi takibi değişiyor!

Dijital ortamda gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin vergi takibine ilişkin yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu süreçte e-ticaret işlemlerinin yanı sıra internet üzerinden yapılan satış ve kiralamalar ile ilan ve reklam faaliyetlerinin de daha yakından izlenmesi mümkün olacak.