Kafe ve restoranlarda yeni dönem: 1 Temmuz'dan itibaren menülerde bunlar yer alacak

Kafe ve restoranlarda tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmeler, menülerinde yiyecek ve içeceklerin kalori, besin değeri ve içerik bilgilerini tüketicilerin görebileceği şekilde sunmak zorunda olacak.
Düzenlemeyle bilinçli tüketimin desteklenmesi amaçlanıyor.
1 Menülerde hangi bilgiler yer alacak?
Düzenleme doğrultusunda işletmeler, menülerinde ürünlere ilişkin bilgilere yer vermek zorunda olacak.
Tüketiciler, ürünlerin temel bileşenleri ve hammaddelerinin yanı sıra kalori değerlerini, alerjen içeriklerini ve alkol veya domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığını da menüler üzerinden görebilecek.
2 Bilgiler tüketiciye nasıl sunulacak?
Düzenleme kapsamında zorunlu bilgilerin, müşterilerin kolaylıkla erişebileceği şekilde sunulması gerekecek. İşletmeler bu amaçla basılı menü, yazı tahtası, broşür ya da dijital ekranlardan yararlanabilecek.
Bilgilerin QR kod üzerinden paylaşılması halinde ise menülerde tüketicileri bu sisteme yönlendiren bilgilendirmelerin bulunması zorunlu olacak.
3 Yeni düzenlemeye geçiş takvimi nasıl olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, işletmelerin yeni uygulamaya uyum sağlayabilmesi için büyüklüklerine göre kademeli bir geçiş süreci belirledi.
Bu kapsamda ulusal zincir restoranların düzenlemeye en geç 1 Temmuz 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekirken, aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmelere ise 31 Aralık 2026'ya kadar süre tanındı.
4 İçerik ve kalori bildiriminde son tarih ne zaman?
Ulusal zincir restoranlar ve belirli şube sayısına sahip işletmeler dışında kalan tüm işletmelerin de içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026'ya kadar sisteme entegre etmesi zorunlu olacak.
Kalori bildirimleri için ise geçiş süresi bir yıl daha uzatılırken, uygulamanın en geç 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek.