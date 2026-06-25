Kafe ve restoranlarda yeni dönem: 1 Temmuz'dan itibaren menülerde bunlar yer alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, işletmelerin yeni uygulamaya uyum sağlayabilmesi için büyüklüklerine göre kademeli bir geçiş süreci belirledi.

Bu kapsamda ulusal zincir restoranların düzenlemeye en geç 1 Temmuz 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekirken, aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmelere ise 31 Aralık 2026'ya kadar süre tanındı.