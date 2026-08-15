MEB uyardı: "Bakanlık adına yapılan bu para taleplerine itibar etmeyin"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlığın ve yöneticilerinin adı kullanılarak vatandaşlar ile firmalardan para talep edildiğine yönelik şikayetler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, bu tür taleplere itibar edilmemesi ve herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

"Bakanlığımızın para talep etmesi söz konusu değildir"

MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı firma ve şahıslarca, Bakanlık birimlerimiz ve birim amirlerimizin adları kullanılmak suretiyle Bakanlığımıza iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden tespit edilerek bu firmaların telefonla arandığı veya farklı yollarla irtibata geçildiği ve çeşitli gerekçelerle kendilerinden para talep edildiği yönünde şikâyetler alınmaktadır.

Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız / kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur.

Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."