Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:

-Sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik End. San ve Tic. A.Ş.yurtdışında bir firma ile Çelik Konstrüksiyon imalatı ve ihracatını gerçekleştirmek üzere bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 1.625.000 Avro'dur (KDV hariç) Söz konusu işin tesliminin 2027 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

-Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda farklı müşterilerden toplam yaklaşık 360 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. Mevcut sipariş portföyümüzde yer alan projelerin güncellenen üretim ve sevkiyat takvimleri ile yeni alınan siparişlerin teslimat planları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu yeni satış siparişlerin büyük bölümünün 2027 yılı içerisinde üretilerek sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize katkı sağlaması, kalan bölümünün ise 2028 yılı içerisinde sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize yansıması öngörülmektedir. Bununla birlikte, üretim ve sevkiyat takvimlerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda, mevcut sipariş portföyümüzün 2028 yılı konsolide gelirlerimize katkısının artması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projelerin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.