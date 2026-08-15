Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 10.08.2026 tarihinde yurt dışında mukim 4 firma ile 4.565.000,00 USD tutarında (yaklaşık 217.804.367,00 TL, 10.08.2026 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) dört Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2026 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
2 HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, ülkemizin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından biri ile yürütmekte olduğu, önemli bir sualtı denizcilik sisteminin yerlileştirilmesine yönelik proje kapsamında, proje ile bağlantılı yeni bir sisteme ilişkin 956.000 Avro tutarında ilave sipariş sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sipariş kapsamında çalışmaların 2026 yılı içerisinde başlaması ve 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu yeni sipariş ile birlikte, 13.02.2024 tarihinde KAP'ta kamuya açıkladığımız siparişin devamı niteliğindeki siparişler de dahil olmak üzere, Şirketimizin sualtı sistemlerine yönelik aldığı siparişlerin toplam tutarı 3.216.000 Avro'ya ulaşmıştır. Bu tutarın 653.600 Avro'luk kısmı bugüne kadar teslim edilmiş olup, devam eden projeler kapsamında ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan teslimatların toplam tutarı 2.562.400 Avro'dur.
3 EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EMNIS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kuzey Afrika pazarındaki (Tunus, Fas, Cezayir ve Libya) pazar payını ve satış faaliyetlerini artırmak amacıyla ilgili bölgede yerleşik bir firma ile 1 yıl süreyle geçerli (aksi bildirilmedikçe yıllık otomatik uzama opsiyonlu) münhasır ticari temsilcilik (acentelik) sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, herhangi bir asgari alım/satım taahhüdü içermemekte olup; söz konusu bölgedeki pazar geliştirme ve satış potansiyelimizin artırılması suretiyle önümüzdeki dönemde satış performansımıza ve ihracat faaliyetlerimize olumlu katkı sağlaması öngörülmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler olduğu takdirde yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
4 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de yerleşik kurumsal bir firma ile bir proje kapsamında mobilya ve tefrişat işlerinin üretim ve montajının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak toplam 124.630.000 TL bedelli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında işlerin 30.09.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Anlaşma; Şirketimizin proje bazlı iş hacmini desteklemesinin yanı sıra, üretim ve uygulama kabiliyetlerimizin etkin kullanımına katkı sağlayacak olup, hasılat ve operasyonel kârlılık üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.
5 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin 15.04.2026 ve 17.04.2026 tarihli özel durum açıklamalarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik müşterimiz ile Şirketimiz arasında güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına yönelik olarak imzalanan Niyet Mutabakatı ve söz konusu iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin süreç kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu defa, söz konusu Niyet Mutabakatı kapsamında taraflar arasında yürütülen teknik ve ticari çalışmalar neticesinde, iş birliğinin uygulama aşamasına yönelik ilk adım olarak 2.7 Milyon USD tutarındaki sipariş alınmıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek ürün satışının ürünlerin teknik ve ticari açıdan değerlendirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına uygunluğunun teyit edilmesi ve taraflar arasındaki uzun vadeli iş birliğinin sonraki aşamalarının devamı ve şekillendirilmesi açısından önemli bir adım olması öngörülmektedir. İş birliğinin ilerleyen aşamalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
6 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında, ‘'60 aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' kapsamında toplam 272.999.916 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, Şirketimizin kemoterapi ilaç hazırlama hizmetleri alanındaki güçlü konumunu pekiştirmesi, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş hacmine katkı sağlaması ve sağlık hizmetleri alanındaki faaliyetlerinin büyümesine önemli ölçüde destek olması açısından önem arz etmektedir. Beş yıllık sözleşme süresi boyunca sağlanacak hizmet ile Şirketimizin operasyonel kapasitesinin ve sektördeki etkinliğinin daha da artırılması hedeflenmektedir.
7 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen " Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yüz Tanıma Kamerası" ihalesine ilişkin olarak, KDV dâhil 11.554.000,00 TL bedelli sözleşme 13.08.2026 tarihinde imzalanmıştır. Proje çerçevesinde temin edilecek gelişmiş güvenlik teknolojileriyle; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) operasyonel kapasitesinin genişletilmesi ve kamusal emniyet hizmetlerinde yararlanılan dijital altyapının daha da sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır. Şirketimiz; Güvenli Şehir, Kritik Tesis Güvenliği ve Akıllı Şehir Uygulamaları alanlarında geliştirdiği yenilikçi, entegre ve yüksek katma değerli çözümlerle kamu kurumlarının dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam etmektedir. Şirketimiz, kamu kurumları nezdinde güvenilir bir çözüm ortağı konumunu güçlendirerek sürdürmektedir. İlgili projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Projenin, Şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisine ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
8 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik End. San ve Tic. A.Ş.yurtdışında bir firma ile Çelik Konstrüksiyon imalatı ve ihracatını gerçekleştirmek üzere bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 1.625.000 Avro'dur (KDV hariç) Söz konusu işin tesliminin 2027 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
-Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda farklı müşterilerden toplam yaklaşık 360 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. Mevcut sipariş portföyümüzde yer alan projelerin güncellenen üretim ve sevkiyat takvimleri ile yeni alınan siparişlerin teslimat planları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu yeni satış siparişlerin büyük bölümünün 2027 yılı içerisinde üretilerek sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize katkı sağlaması, kalan bölümünün ise 2028 yılı içerisinde sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize yansıması öngörülmektedir. Bununla birlikte, üretim ve sevkiyat takvimlerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda, mevcut sipariş portföyümüzün 2028 yılı konsolide gelirlerimize katkısının artması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projelerin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
9 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir firma arasında; 15,78 MWp büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurulumu, mal tedariği, hizmet ve bakım işleriyle ilgili olarak bugün (14.08.2026), 3.625.000-USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
10 SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. (SKYLP)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında, merkezi veri depolama ürünü satın alımı konusunda hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.750.000 USD (Bir milyon yedi yüz elli bin Amerikan Doları) + KDV olarak belirlenmiştir.