Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. (DOAS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Pay Başına Brüt Temettü: 15,00 TL
Pay Başına Net Temettü: 12,75 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 179,40 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)