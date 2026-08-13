Fortune'da yer alan habere göre yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Anthropic, Ekim 2026’da borsaya açılmaya hazırlanıyor. Şirket, halka arz sürecinde 2 trilyon dolar veya üzerinde bir piyasa değerlemesine ulaşmayı hedefliyor.

Söz konusu değerlemenin gerçekleşmesi durumunda Anthropic, daha önce SpaceX tarafından kırılan rekoru geride bırakarak dünya borsa tarihinin en büyük halka arzına (IPO) imza atmış olacak.

Geçen Haziran'da gizli başvuru yapılmıştı

Kaynaklar, Anthropic’in yıllıklandırılmış gelir beklentisinin yıl sonu itibarıyla 100 milyar ila 120 milyar dolar bandına yaklaşacağını belirtiyor. Şirketin geliştirdiği Claude yapay zeka model ailesine ve özellikle kurumsal kodlama çözümlerine olan yüksek talep, değerlemedeki hızlı yükselişin temel gerekçesi olarak gösteriliyor.

Şirket, geçen Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli formatta S-1 başvurusunu yapmıştı. Nihai borsa kotasyonunun ve hisse fiyatlamasının Eylül sonu veya Ekim ayı içerisinde tamamlanarak işlemlerin başlaması planlanıyor.