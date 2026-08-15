İstanbul’da o ilçelerde hafta sonu denize girmek yasaklandı!

İstanbul’da yüksek dalga boyu nedeniyle bazı ilçelerde denize girişler belirli günler için yasaklandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde denize girmek yasaklandı? Yasak hangi tarihlerde uygulanacak?
1 Şile'de o tarihlerde denize girmek yasaklandı
Şile Kaymakamlığı, ilçe sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga boyu yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü (bugün) ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
2 Arnavutköy'de de girmek yasaklandı
Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da, yüksek dalga boyu nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
3 Sarıyer Kaymakamlığı cumartesi günü denize girişleri yasakladı
Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü (bugün) bitimine kadar dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini bildirdi.
Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın bugün geçici olarak deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
4 Beykoz'da iki gün boyunca denize girilmesi yasak
Beykoz Kaymakamlığı ise ilçede Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda, yüksek dalga boyu nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 15 Ağustos 2026 Cumartesi (bugün) ve 16 Ağustos 2026 Pazar (yarın) denize girişlerin yasaklandığını açıkladı.