Endeks Ortalamalarının Altında

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 73.02 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 68.05 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.42 yükselişle 14,132 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 296 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 182.80 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 56.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.25 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14,055 ve 13,978 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,219 ve 14,306 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.49 seviyesinde bulunuyor.



Bim Mağazalar



Dirençte zorlandı

370.25-391 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 376.5 seviyesinin altında kapanışlarda 352.38 seviyesine gerileyebilir. 385.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 385.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 370.00-360.00

Satım aralığı: 385.00-380.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.107 puan azaldı.



Batıçim Batı Anadolu



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4.50-4.26

Satım aralığı: 5.05-5.55

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Efor Yatırım



Yükseliş seyrinde

19.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.58 seviyesindeki dirence yönelebilir. 20.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.40-16.50

Satım aralığı: 21.50-24.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 38.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 38.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 41.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.75-31.50

Satım aralığı: 41.25-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.399 puan azaldı.



Ford Otosan



İzlenmeli

75.75 - 80.4 aralığında hareket eden hisse 79.7 seviyesinin altında kapanışlarda 74.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 79.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 82.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 78.50-75.50

Satım aralığı: 79.00-83.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Garanti Bankası



İzlenmeli

123.5 - 132 aralığında hareket eden hisse 129.6 seviyesinin altında kapanışlarda 126.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 129.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 131.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 126.00-124.00

Satım aralığı: 131.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



T. Halk Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 34.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.50-30.50

Satım aralığı: 36.25-41.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.051 puan azaldı.



Hektaş



Güç kaybediyor

2.99 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.76 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.83 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.76-2.49

Satım aralığı: 2.92-3.32

Endeks Ağırlığı (%): 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Koç Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

199.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 205.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 202.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 199.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 199.00-194.00

Satım aralığı: 205.00-206.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.077 puan arttı.



Migros Ticaret



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 552 seviyesinin altındaki kapanışlarda 445.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 552 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 625.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 445.00-372.50

Satım aralığı: 625.00-645.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.140 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 29.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 31.26 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 32.81 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 28.33 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.75-26.25

Satım aralığı: 31.25-37.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



Petkim



Dirençte zorlandı

18.2-19.17 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.81 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesine gerileyebilir. 20.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.70-15.80

Satım aralığı: 20.00-19.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



Pegasus



Dirençte zorlandı

148.5-155 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 152.2 seviyesinin altında kapanışlarda 148.00 seviyesine gerileyebilir. 157.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 157.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 148.00-142.00

Satım aralığı: 157.00-167.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.029 puan azaldı.



Sasa Polyester



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.41 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.41-2.37

Satım aralığı: 2.50-2.52

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.074 puan azaldı.



Şişe Cam



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

41.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 40.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 42.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.75-40.25

Satım aralığı: 42.25-43.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



TAV Havalimanları



İzlenmeli

266 - 282.25 aralığında hareket eden hisse 278.75 seviyesinin altında kapanışlarda 270.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 278.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 282.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 270.00-265.00

Satım aralığı: 282.50-272.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Ülker Bisküvi



İzlenmeli

86.2 - 91.3 aralığında hareket eden hisse 88 seviyesinin altında kapanışlarda 85.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 90.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 85.50-80.50

Satım aralığı: 90.00-98.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.