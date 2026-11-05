2027 araç muayene ücretlerinde zam hesabı: Sürücüler ne kadar ödeyecek?

Aynı artış oranı dikkate alındığında motosiklet ve traktörlerin muayene bedelinin 2 bin 140 TL, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların ise 5 bin 683 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Hesaplanan bu tutarlar tahmini olup resmi tarifenin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.