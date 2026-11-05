2027 araç muayene ücretlerinde zam hesabı: Sürücüler ne kadar ödeyecek?

2027 yılında geçerli olacak araç muayene ücretlerine ilişkin ilk hesaplamalar belli oldu. Yeni yılda tüm araç gruplarında muayene ücretleri artacak. Araç sahipleri, zamlı tarifeye ilişkin detayları merak ederken kesin tutarlar resmi açıklamayla netleşecek.
Peki, 2027 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ilk tahminler...
1 2027 araç muayene ücretleri ne kadar olacak?
2026 yılında 3 bin 288 TL olarak uygulanan otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtlarına yönelik muayene ücretinin, yüzde 27,83'lük artışla 2027'de yaklaşık 4 bin 203 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.
2 Diğer araç gruplarında ücretler ne kadar olacak?
Aynı artış oranı dikkate alındığında motosiklet ve traktörlerin muayene bedelinin 2 bin 140 TL, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların ise 5 bin 683 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.
Hesaplanan bu tutarlar tahmini olup resmi tarifenin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
3 Araç muayenesini geciktirenlere ek ücret
Araç muayenesini zamanında yaptırmayan sürücüler, gecikme nedeniyle ek ücret ödemek zorunda kalıyor. Mevcut düzenlemeye göre, muayene süresinin aşıldığı her ay için belirlenen ücretin yüzde 5'i kadar ilave bedel uygulanıyor.
Egzoz emisyon ölçümü ise araç muayene ücretine dahil edilmeyerek ayrıca ücretlendiriliyor.
4 2027 araç muayene ücretleri ne zaman kesinleşecek?
Zamlı araç muayene ücretlerinin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin ödeyeceği kesin tutarlar ise resmi tarifenin yayımlanmasıyla belli olacak.
Bu aşamada yapılan hesaplamalar, henüz kesinleşmemiş tahmini ücretleri yansıtıyor.