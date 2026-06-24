Urartu’dan Osmanlı’ya tarih kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Haziran'da Beykoz'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 819 tarihi eser ve obje ile 3 bin 366 sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 eser ele geçirildi.