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Urartu’dan Osmanlı’ya tarih kaçakçılarına operasyon

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10 bin 185 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Urartu’dan Osmanlı’ya tarih kaçakçılarına operasyon

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Haziran'da Beykoz'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 819 tarihi eser ve obje ile 3 bin 366 sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 eser ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde eserlerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi. Eserlerin arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eser gruplarından oluştuğu belirtildi. 

Uzmanlarca yapılan ilk değerlendirmelerde ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu tespit edildi. Eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve miktarı dikkate alındığında operasyonun, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihindeki en nitelikli tarihi eser yakalamalarından biri olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
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