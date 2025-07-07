6 ayda 18,1 milyon ürün denetlendi

Bakanlık, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı gerçekleştirilen denetimlere hassasiyetle ve hız kesmeden devam edildiğini söyledi.

Açıklamada, iç ticaret birimleri ve Rekabet Kurumunca verilen cezalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve 81 ilde bulunan ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla toplamda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlendi.

Aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya 1,5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2025'te 129 firmaya 5,8 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır.

İç ticaret birimlerimizce haziran ayı boyunca ise 48 bin 654 firma denetlenmiş aykırı bulunan 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 2 bin 310 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi.

Fahiş fiyat denetimleri kapsamında 6 aylık dönemde 37 bin 115 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği, 405 gerçek ve tüzel kişiye 254,6 milyon lira, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında yapılan incelemelerde 6 gerçek ve tüzel kişiye 232,2 milyon lira idari para cezası uygulandığı da söylendi.

Bunların yanında, söz konusu ekiplerce otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 gerçek ve tüzel kişiye 80,1 milyon lira ceza uygulandığı bilgisi verildi.

Emlak sektöründe 226 gerçek ve tüzel kişiye 43,3 milyon lira, kuyum sektöründe 83 gerçek ve tüzel kişiye 16,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Tüketici denetimlerinde 289 milyon lira ceza

Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 85 milyon tüketicinin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında denetimler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında 1089 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 289 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü denetimlerinde tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında 123,7 milyon lira, Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimleri kapsamında 141,1 milyon lira, ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 24,2 milyon lira idari para cezası verildi.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında başlıca öne çıkan sektörlerden mesafeli satış sözleşmelerine aykırılık kapsamında 66 firmaya 57 milyon lira, satış sonrası hizmetler ve garanti uygulamalarına aykırılık kapsamında 7 firmaya 20,4 milyon lira, ön ödemeli konut satış sözleşmelerine aykırılık kapsamında 12 firmaya 21,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

81 ilde 616,2 milyon lira ceza

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla 213 bin 160 firma denetlendiği bildirilen açıklamada, aykırılık tespit edilen 46 bin 392 firmaya 616,2 milyon lira ceza uygulandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu ekiplerce yapılan denetimlerde 35 bin 859 firma ve 5 milyon 432 bin 844 ürün ve toplamda 429,4 milyon lira idari para cezası ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığına işaret edildi.

Öte yandan açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarına da yer verildi.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayı boyunca aykırılık tespit edilen 129 firmaya 5,8 milyar lira idari para cezası uygulandı.