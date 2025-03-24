'Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir." ifadesini kullandı.

"Sadece güvenlik boyutuyla değil ekonomiden diplomasiye, ticaretten sosyal hayata birçok alanda Avrupa'nın ülkemize ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması pekala mümkündür." ifadesini kullanarak, "Samimi geçen görüşmemizde Sayın Trump'la 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizin önündeki tüm engellerin kaldırılması dahil birçok önemli meseleyi ele aldık." dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça, istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız." ifadesini kullandı.

"Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekasıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin demokrasi anlayışının açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar." dedi.

Erdoğan, "(İBB'ye yönelik soruşturma süreci) Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Sadece sloganını değil zihniyetini de aldığınız marjinal sol örgütleri, polisimizin üzerine salmayın." şeklinde konuştu.

"Ana muhalefet partisi kadroları, eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin hesabını verin." ifadesini kullandı.

"Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Böyle dönemlerde ana önceliğimiz makro finansal istikrarı korumaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi. "Proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişi için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, sağlam bir ekip ruhuyla, güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyon içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.