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  • Peugeot E-308 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot E-308 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot'nun kompakt hatchback sınıfındaki modeli 308'in, tamamen elektrikli versiyonu E-308, kasım itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Peugeot E-308 satış fiyatı ne kadar? Özellikleri ne? işte detaylar...

17 Kasım 2023 | 15:58
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Peugeot E-308 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot, Kasım 2023 itibarıyla yeni Peugeot E-308'i satışa sundu. İşte aracın özellikleri, satış fiyatı ve diğer detaylar:

Açıklamaya göre Peugeot 3D i-Cockpit ile donatılmış iç mekan, 156 HP'lik elektrikli motor ve 400 kilometrenin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle geliyor.  Açıklamada "Yeni Peugeot E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor" bilgisi veriliyor.

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MENZİL

MENZİL

Marka araçla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: Peugeot E-308'deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308'deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 kilometre, birleşik olarak da 410-413 kilometre arasında menzil sağlıyor".
2
MAKSİMUM HIZ

MAKSİMUM HIZ

0-100 kilometre/saniye hızlanması 10,5 saniye olan E-308'in maksimum hızı 170 kilometre/saniye. Yeni Peugeot E-308 mühendisleri motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde süreçlerle enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini hedeflemiş. Markaya göre 100 kilometrede 15,1 kWsa tüketim değeri sonucuna ulaşılmış.
3
3 FARKLI MOD

3 FARKLI MOD

Sürücü "Eco", "Normal" ve "Sport" gibi 3 ayrı sürüş modunu seçebiliyor. Ek olarak "Fren" modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor, tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor.
4
ŞARJ CİHAZI

ŞARJ CİHAZI

Açıklamaya göre entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW'lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0'dan yüzde 80'e 5 saatte tamamlanıyor.
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SÜRÜŞ YARDIMCILARI

SÜRÜŞ YARDIMCILARI

Yeni Peugeot E-308 Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.
6
TASARIM

TASARIM

Uzun ön kaputa sahip araçta markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında sergileniyor. Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 225/45 R18 ölçüsündeki lastiklerle çevreleniyor. Yeni Peugeot E-308 yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Kompakt direksiyon simidi Isıtma özelliğine sahip. Üç boyutlu, dijital ve yükseltilmiş ön gösterge paneli kişiselleştirilebiliyor. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranına sahip.
7
ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Yeni Peugeot E-308 ayrıca, açılır cam tavan, akıllı telefon bölmesi, alüminyum alaşımlı spor direksiyon pedalları, alcantara yarı deri kumaş döşeme, adamite yeşili dikişli koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, ön koltuklar arası kol dayama & bardaklık, elektrikli el freni, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, 2. sıra havalandırma ve siyah iç tavan kaplaması standart olarak sunuluyor.
8
YENİ PEUGEOT E-300 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

YENİ PEUGEOT E-300 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Peugeot'un açıklamasına göre Yeni E-308 GT 115kW 1.565.000 TL'den satışa çıktı.
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