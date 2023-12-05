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Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Aralık ayının gelmesiyle beraber otomobil firmaları da yıl sonuna ilişkin kampanyalarını açıkladı. Peugeot kampanya açıklayan markalar arasında..

05 Aralık 2023 | 01:07
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Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Peugeot Türkiye, yılın son ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Açıklamaya göre bu ay yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli seçenekler sunuluyor. Açıklama detayları şöyle:

1
YENİ SUV 2008

YENİ SUV 2008

Açıklamaya göre yeni SUV 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
2
408

408

408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
3
308

308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
4
SUV 3008

SUV 3008

300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.
5

Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
6
208

208

Hatchback segmentindeki Peugeot 208, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
7
Yeni 508

Yeni 508

220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
9
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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