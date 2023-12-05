Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Peugeot Türkiye, yılın son ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Açıklamaya göre bu ay yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli seçenekler sunuluyor. Açıklama detayları şöyle:

1 YENİ SUV 2008 Açıklamaya göre yeni SUV 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

2 408 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

3 308 Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

4 SUV 3008 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

5 Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

6 208 Hatchback segmentindeki Peugeot 208, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

7 Yeni 508 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.

8 TİCARİ ARAÇLAR Peugeot Rifter, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.